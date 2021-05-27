В регионах Сибири проходит рейтинговое голосование за объекты, претендующие на благоустройство в 2022 году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". В Новосибирской и Томской областях в нем уже приняли участие около 120 тысяч человек.

До конца мая на единой платформе (gorodsreda.ru) еще можно сделать свой выбор, и тогда именно то или иное общественное пространство, дизайн-проект станет победителем голосования и будет благоустроено на федеральные и региональные бюджетные деньги. Так, Новосибирская область планирует получить на эти цели из средств федерального бюджета не менее 350 миллионов рублей.

Корреспондент "РГ", изучив проекты, отдала голос за создание экопарка в родном городе Бердске. Авторы обещают, что "посетители будут чувствовать себя наедине с природой за счет обилия деревьев, кустарников, цветников, зоны с газоном и создания тихой и гармоничной атмосферы". Все объекты в парке планируется выполнить из экологически чистых материалов. Предполагается создать нескольких зон для людей разных возрастов и степеней активности, в том числе детскую, развлекательную и спортивную площадки.

Кстати, как сообщили в пресс-службе областного правительства, бердский дизайн-проект "Экопарк" лидирует в голосовании. Бердчане вообще наиболее активно выбирают объекты благоустройства. За преображение территории в границах улиц Лунной и Боровой отдали свои голоса порядка 5,3 тысячи жителей. На второе место вышел город Карасук, обустройство общественного пространства которого поддержали уже почти пять тысяч человек. На третье место поднялся проект из райцентра Краснозерское (ранее в тройку входил проект сквера "Рябинушка" в городе Куйбышеве).

В этом году работы по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Новосибирской области уже завершены на трех общественных пространствах и четырех придомовых территориях. Новые скверы и парки появились в районных поселках Горном, Краснозерском, в Тогучинском районе, городах Карасуке и Купино.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что всего в этом году запланировано благоустройство 185 объектов, в том числе 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств. Благоустройством будут охвачены и территория, прилегающая к новой ледовой арене в Кировском районе Новосибирска, и Заельцовский парк. Уже идут работы в парке Южный (второй этап благоустройства) в городе Искитиме.

- В 2021 году на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств в Новосибирской области предусмотрено почти 1,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - 894,2 миллиона, из областного - 299,3 миллиона, - отметил Денис Архипов.

В Новосибирске наиболее значимые работы пройдут в самом большом парке - Заельцовском. Его благоустройство включено в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" нацпроекта "ЖКХ и городская среда". В 2018 году территория парка стала лидером по итогам голосования в Заельцовском районе за территорию, нуждающуюся в благоустройстве, набрав 19,6 тысячи голосов.

Первоначально все работы в парке было запланировано завершить в начале июля следующего года, но мэрией и подрядной организацией принято решение открыть реконструированный парк уже осенью 2020-го.

Парк занимает более 38 гектаров и граничит с городским лесом. Под благоустройство отводится свыше семи гектаров. Проектом предусмотрено сохранить большинство растущих в парке сосен - вырубят только больные деревья. Будут заменены входные группы, обновлена парковая мебель, установлены новые спортивные комплексы и детские площадки.

- Основной акцент сделан на обустройство прогулочных зон, различных троп, велосипедных дорожек. Это территория отдыха, где можно походить, подышать чистым воздухом, отвлечься от суеты. Главное новшество - экотропа, которая будет проходить через парк и дорожки в соседнем городском лесу, - уточнила заместитель директора муниципального учреждения "Дирекция городских парков" Дарья Нарыжникова.

- Предстоят достаточно сложные работы, дорожки будут прокладывать посреди леса, можно сказать, вручную, - пояснил представитель генерального подрядчика Денис Левин.

Кстати

В общей сложности в парке запланировано проложить около тридцати тысяч погонных метров сетей (электро- и водоснабжения, канализования), установить системы видеонаблюдения и оповещения. Общая стоимость работ составит 170,65 миллиона рублей.