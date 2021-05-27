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27.05.2021 06:27
Рубрика: Происшествия

Пал - враг

За поджог травы сибиряки платили серьезные штрафы
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 115(8466)
Пожароопасная ситуация в Новосибирской области стабилизировалась, режим особой готовности отменен. Он действовал до 23 мая вместе со значительно увеличенными размерами административных штрафов за пал травы и другие нарушения противопожарной обстановки.

Гражданин, уличенный в нарушении требований пожарной безопасности до отмены особого режима, должен был заплатить от двух до четырех тысяч рублей. Должностным лицам полагался штраф в 15-30 тысяч, индивидуальным предпринимателям - 30-40 тысяч, а вот юридическим лицам пришлось бы выложить от 200 до 400 тысяч рублей. Жителям региона рекомендовали не то что сухую траву не жечь, но даже мусор между домами не складировать.

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Опасения, впрочем, были небеспочвенными. Например, владелец дачного участка на территории Бердска, сжигая сухую траву в металлической бочке, не смог остановить огонь, который перекинулся на ближайшую растительность. Это обернулось ландшафтным пожаром на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На дачника был составлен административный протокол, как и на жительницу того же Бердска, решившую сжечь мусор и траву вдоль проезжей части посреди леса между СНТ "Залив" и "Борвиха".

Административное расследование ведется и в отношении тракториста из Татарского района, который, бросив на землю окурок, устроил лесной пожар. Подобные случаи фиксировали и в других районах. Как отмечают в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, в разгар опасного сезона пожарно-спасательным подразделениям приходилось выезжать на возгорания до двухсот раз в сутки. А количество административных дел за одну неделю превышало три сотни. Обошлось без жертв, хотя, по предварительным данным, как минимум один человек получил серьезные травмы.

Помимо профессиональных пожарных, в борьбе с огнем задействовали добровольческие бригады, в состав которых вошло 2,7 тысячи человек. По решению регионального правительства, общественным объединениям добровольной пожарной охраны выделена субсидия в сумме 5,4 миллиона рублей. На эти средства приобретались горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для личного состава добровольных пожарных.

Посильную помощь в тушении пожаров оказывали сельхозпредприятия и фермеры. Так, хозяйство "Политотдельское" из Тогучинского района в течение мая несколько раз предоставляло технику для тушения пожаров на территории Васинского сельсовета. А один из фермеров Куйбышевского района отправил два трактора на помощь пожарной машине, застрявшей на подъезде к селу Юшка. Тот же фермер помогал в тушении пожара, идущего со стороны болот на деревню Патрушево.

Между тем

Порой правоохранителям приходилось возбуждать и уголовные дела. По одному из них завершено расследование, оно ушло в суд для рассмотрения по существу. Фигурантом дела стал житель Мошковского района. Сжигая траву возле своего дома, он допустил распространение огня. Как итог: около сотни дачных участков были затронуты огнем, уничтожены полностью или повреждены десятки строений. Ущерб превысил 31,5 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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