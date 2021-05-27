Пожароопасная ситуация в Новосибирской области стабилизировалась, режим особой готовности отменен. Он действовал до 23 мая вместе со значительно увеличенными размерами административных штрафов за пал травы и другие нарушения противопожарной обстановки.

Гражданин, уличенный в нарушении требований пожарной безопасности до отмены особого режима, должен был заплатить от двух до четырех тысяч рублей. Должностным лицам полагался штраф в 15-30 тысяч, индивидуальным предпринимателям - 30-40 тысяч, а вот юридическим лицам пришлось бы выложить от 200 до 400 тысяч рублей. Жителям региона рекомендовали не то что сухую траву не жечь, но даже мусор между домами не складировать.

Опасения, впрочем, были небеспочвенными. Например, владелец дачного участка на территории Бердска, сжигая сухую траву в металлической бочке, не смог остановить огонь, который перекинулся на ближайшую растительность. Это обернулось ландшафтным пожаром на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На дачника был составлен административный протокол, как и на жительницу того же Бердска, решившую сжечь мусор и траву вдоль проезжей части посреди леса между СНТ "Залив" и "Борвиха".

Административное расследование ведется и в отношении тракториста из Татарского района, который, бросив на землю окурок, устроил лесной пожар. Подобные случаи фиксировали и в других районах. Как отмечают в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, в разгар опасного сезона пожарно-спасательным подразделениям приходилось выезжать на возгорания до двухсот раз в сутки. А количество административных дел за одну неделю превышало три сотни. Обошлось без жертв, хотя, по предварительным данным, как минимум один человек получил серьезные травмы.

Помимо профессиональных пожарных, в борьбе с огнем задействовали добровольческие бригады, в состав которых вошло 2,7 тысячи человек. По решению регионального правительства, общественным объединениям добровольной пожарной охраны выделена субсидия в сумме 5,4 миллиона рублей. На эти средства приобретались горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для личного состава добровольных пожарных.

Посильную помощь в тушении пожаров оказывали сельхозпредприятия и фермеры. Так, хозяйство "Политотдельское" из Тогучинского района в течение мая несколько раз предоставляло технику для тушения пожаров на территории Васинского сельсовета. А один из фермеров Куйбышевского района отправил два трактора на помощь пожарной машине, застрявшей на подъезде к селу Юшка. Тот же фермер помогал в тушении пожара, идущего со стороны болот на деревню Патрушево.

Между тем

Порой правоохранителям приходилось возбуждать и уголовные дела. По одному из них завершено расследование, оно ушло в суд для рассмотрения по существу. Фигурантом дела стал житель Мошковского района. Сжигая траву возле своего дома, он допустил распространение огня. Как итог: около сотни дачных участков были затронуты огнем, уничтожены полностью или повреждены десятки строений. Ущерб превысил 31,5 миллиона рублей.