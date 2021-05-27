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27.05.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

Экс-главу ветеринарии на Ставрополье будут судить за вспышку АЧС

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы управления ветеринарии региона. Его подозревают в том, что он скрыл факт заражения животных в агропредприятии, заявили в региональном следственном управлении СК РФ.

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По версии следователей, в сентябре 2019 года начальник ветеринарии и руководитель Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных позволили руководству колхоза в Изобильненском городском округе убить и захоронить 928 свиней, которые были заражены африканской чумой свиней - опасным инфекционным заболеванием животных. А ветеринарный врач, которая работала в хозяйстве, отправила в районную станцию информацию, что в агропредприятии благоприятная эпизоотическая ситуация.

В итоге, по данным следователей, эти действия привели к остановке производства на мясоперерабатывающем предприятии, куда и поставлялось поголовье скота, так как правительство Ставрополья ввело карантин.

- Ущерб для предприятия составил свыше 42 миллионов рублей, для бюджета Ставропольского края - свыше 6 миллионов рублей, выплаченных при изъятии продуктов животноводства на мясоперерабатывающем предприятии, - отметили в СК РФ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 249 ("Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений") и 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

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