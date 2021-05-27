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Рубрика: Происшествия

Бомбы на праздник

Спецслужбы предотвратили два теракта, планировавшихся в Ставрополье
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила два террористических акта на территории Ставропольского края, которые планировалось совершить перед майскими праздниками.

Две диверсии, которые могли бы повлечь за собой большое количество жертв, планировали совершить сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, террористические акты планировались накануне майских праздников. Причем боевики намеревались совершить подрывы на объектах транспорта, там, где перед праздниками, как правило, скапливается большое количество людей.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ РИА Новости
Спецслужбы предотвратили два теракта на Ставрополье

Как рассказали в Центре общественных связей, один из потенциальных террористов, житель Ставрополя, был задержан в результате оперативно-разыскных мероприятий.

"Он присягнул на верность одному из лидеров "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) с целью последующего совершения теракта на объектах транспортной инфраструктуры региона", - отметили в ЦОС. Для теракта он планировал использовать самодельное зажигательное устройство. В ходе обыска в гараже задержанного обнаружены и изъяты средства террора, рассказали в ЦОС.

Второго террориста задержали на территории Ставрополья. Это гражданин одной из среднеазиатских республик, который приехал в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера. "По месту его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства", - подчеркнули в ЦОС.

Теракты планировались на объектах транспорта, там, где перед праздниками особенно людно 

В отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям УК РФ "Приготовление к совершению террористического акта" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Как ранее заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, только за последние два года российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 преступлений террористической направленности, среди которых 78 терактов. Он отметил, что за последние 10 лет в России было предотвращено около 200 терактов.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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