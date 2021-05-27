Спецслужбы предотвратили два теракта в Ставрополье

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила в апреле два теракта на территории Ставропольского края. Их планировали совершить сторонники запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Спецслужбы установили и задержали жителя Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров ИГ. Он наеревался совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства.

В это же время был задержан гражданин одной из стран среднеазиатских стран, который прибыл в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

Спецслужбы провели обыски в местах, где проживали задержанные. В ходе них обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства.