В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Петербурге увеличилось до шести, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, четверо - в состоянии средней тяжести. Их доставили в городскую больницу номер 26.

Сейчас на месте происшествия дежурит одна карета "скорой".

Напомним, пассажирский автобус, подъезжая к остановке, протаранил фонарный столб. При этом сам столб не упал, автобус на нем повис.

Сейчас автобус пытаются снять. По факту ДТП прокуратура Красносельского района начала проверку.