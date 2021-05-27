Летний туристический сезон в Заполярье начнется с Большого субботника

В Мурманской области близится начало летнего туристического сезона. Ему будет дан старт с Большого туристического субботника, который состоится 29 мая в Териберке. Село обрело широкую известность среди российских и зарубежных путешественников. Инициатором уборки стали Единый волонтерский центр Мурманской области, региональный комитет по туризму при поддержке администрации Кольского района и сельского поселения. Ожидается более 500 участников.

По завершении субботника состоится флешмоб "На Севере - чисто", также запланирован open air от мурманского творческого объединения Kross.kultura.

Арктический туризм на Кольском полуострове стал настоящим модным трендом. Даже пандемия сказалась на этой тенденции слабее, чем ожидалось. Если в 2019 году регион принял 451 тысячу туристов, то в 2020 году Заполярье посетили 350 тысяч гостей - отнюдь не в разы меньше, несмотря на все жесткие ограничения. По версии Национального туроператора АЛЕАН, Мурманск и Русский Север вошли в топ-5 самых популярных молодежных направлений в 2021 году. За год не менее десяти процентов молодых путешественников выбирают туры за северным сиянием, уникальной кухней, необычными пейзажами и достопримечательностями. Особенно популярно мурманское направление с середины января по конец марта, когда длится полярная ночь, но высок спрос и на летние поездки этого года. Чаще всего путешественники приезжают на четыре дня, средний чек - от 30 000 рублей и зависит от программы тура. Териберка - среди обязательных к посещению мест: например, в июне молодежь стремится увидеть китов, которые в это время приплывают к берегам Баренцева моря.

Турпоток в Мурманской области может быть увеличен в разы, уверен президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. По его словам, в регионе много локаций, которые пока мало известны в стране. Это не только Средний и Рыбачий, но и Терский берег с его поморскими селами, насчитывающими сотни лет истории. "Нераскрученным" остается такое природное явление в Заполярье, как полярный день, когда солнце светит круглосуточно. Он может стать не менее популярным среди туристов, чем северное сияние. Текущий год будет особенно богат на события, интересующие тех, кто любит арктический отдых.

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете, в состав которого входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В обширный план мероприятий, посвященных этому, включены фестивали "Териберка" и "Птица Баренц" в Заполярье, кинопоказы, выставки арктических промыслов и товаров. А на Петербургском международном экономическом форуме делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом презентует территорию опережающего социально-экономического развития "Столица Арктики", а также туристический кластер "Териберка".

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

"Впереди лето, которое станет таким же насыщенным для туристов, как и прошедшая зима, ведь туристический сезон здесь длится круглый год. У нас огромный потенциал, чтобы стать туристической Меккой страны, - подчеркивает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Гостей Заполярья ждет очень много интересного, и летний фестиваль в Териберке станет одним из ключевых мероприятий. Мы активно развиваем туристический бизнес и инфраструктуру для него и уже по разным данным входим в число самых популярных направлений. За два года область посетили более 800 тысяч туристов, и все больше появляется туроператоров, работающих в регионе, сейчас их 50. А в скором времени появится и турпортал с маркетплейсом для того, чтобы гости могли получать скидки и оставлять отзыв о качестве услуг туризма. На Севере каждый найдет что-то интересное для себя. Добро пожаловать в Русскую Арктику!" - приглашает гостей глава региона в Мурманскую область.