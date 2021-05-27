"Российская газета" прошла "за упряжками" первооткрывателей Арктики

В Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина открылась электронная выставка "Российской газеты" "Новая Земля: сквозная память". Она организована при поддержке Северного морского музея Архангельска и нацпарка "Русская Арктика".

В августе 2020 года архангельский фотокор "Российской газеты" Николай Гернет стал участником третьего этапа комплексной экспедиции Северного флота, Русского географического общества и Национального парка "Русская Арктика". "Экспедиция по периметру прошла практически всю Новую Землю", - сообщил заместитель директора парка Роман Перхуров.

Полярники 21 века проследовали за собачьими упряжками первопроходцев Арктики, дополнили их биографии новыми фактами, заново осмыслили историю освоения высоких широт. А если конкретно - зафиксировали изменения в точках Новой Земли, которые хранят память экспедиций Виллема Баренца, Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта, Георгия Седова, Владимира Русанова. Более того, экспедиция нашла несколько мест, запечатленных на картинах известных полярных художников Александра Борисова, Степана Писахова, Тыко Вылки.

- Мы издалека узнавали контуры скал, мысов, ледников. Здесь также прекрасно, как и сотни лет назад. Невероятно, но эти камни помнят всех - и голландца Виллема Баренца, и кемского крестьянина Якова Чиракина, и Федора Литке, и Петра Пахтусова, и Федора Розмыслова: известных первооткрывателей и простых поморов, приходивших сюда на промыслы, - говорит Николай Гернет.

В электронной экспозиции представлены фотоработы Николая Гернета, а также рисунки Тыко Вылки и Александра Борисова, диапозитивы Николая Пинегина, художника, писателя, участника экспедиции Седова, из уникальной коллекции Северного морского музея Архангельска. Одни и те же виды Новой Земли, только... запечатленные через сто с лишним лет.

- Я восемь лет езжу в арктические экспедиции. Но со временем, пресыщаясь видами красот, хочется двигаться в глубину - рассказывать про богатейшую историю Арктики. К примеру, трудно описать словами то чувство, которое испытываешь, когда ты стоишь на мысе Дровяном: ты понимаешь, что сто лет назад здесь стоял художник ненец Тыко Вылка и с восхищением смотрел на эти же места, - рассказывает Николай Гернет.

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина

По его словам, съемка была захватывающей:

- К примеру, Владимир Русанов фотографировал скалу в заливе Вилькицкого. Но снимки эти черно-белые. Но вот мы заходим в залив Вилькицкого и видим эту же скалу, но только зеленую, так как из-за птичьих базаров и птичьего помета она летом покрывается травой. Одним словом, очень интересно было иллюстрировать и слова, и фотографии современными снимками, которые более точно передают то, что было описано сто лет назад. Понимаешь, кстати, что художники тогда ни на йоту не соврали в своих работах. Они себе вольностей не позволяли. Зачем? Арктика - это реально другая планета! И что на картинах, что на фотографиях, места эти выглядят не по-земному.

- Для меня особенно дорого то, что замечательная работа фотожурналистаона посвящена Русскому Северу, территории, которой будет прирастать Россия, - сказал на открытии выставки первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский. - Пророческие слова великого ученого сбываются. Север - территория будущего, она подлежит освоению - бережному, планомерному. Это ресурсы, благодаря которым завтра будет жить не только Россия. Поэтому любая выставка, посвященная Северу, так привлекает внимание, так заметна.

Кстати, экспедиция 2020-го начиналась... тоже в Президентской библиотеке! Именно в ее фондах перед отправкой на Новую Землю Николай Гернет, по его словам, познакомился с огромным количеством литературы по тематике и истории Арктики.

Символично, что открытие выставки стало поводом для еще одного события - Президентская библиотека и "Российская газета" подписали новое соглашение о сотрудничестве. Исполняющий обязанности генерального директора библиотеки Павел Терещенко и первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский обменялись экземплярами нового соглашения.

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина

Павел Терещенко подчеркнул важность арктической тематики как в общероссийском, так и в мировом масштабе, а также отметил, что соглашение объединило "Российскую газету", официального публикатора нормативных правовых актов, и Президентскую библиотеку, общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку. Юрий Лепский назвал площадку библиотеки "родным домом" для "Российской газеты": "Это форпост, на котором мы чувствуем себя уверенно, ощущаем локоть коллег, их дружеское участие".

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина

- Наше пристальное внимание к арктической проблематике, к вопросам, связанным с безопасностью Русского Севера, его экологией, экономикой, культурой - тому подтверждение, - говорит директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская. - А бессрочное соглашение о сотрудничестве, подписанное сегодня, это скорее свидетельство о серьезных намерениях. У нас с Президентской библиотекой впереди значительные планы и интересные задумки.

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина

А у Архангельской области и Петербурга - общая арктическая повестка. Об этом также говорилось на открытии выставки. Накануне, 25 мая, регионы отметили День памяти Северных юнг, два года назад учрежденный губернатором Архангельской области:

- Мы подвели итоги конкурса эссе, посвященного теме Арктики в период Великой Отечественной войны. В нем победила уроженка Архангельской области Татьяна Богачева. "Смерть или победа! Мальчики с бантиками": эссе рассказывает об истории создания Соловецкой школы юнг, - сообщила начальник отдела научно-образовательной работы комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Ольга Грецова.

Отметим, что выпускники Соловецкой школы воевали и на Балтике, и у берегов Новой Земле. Проект, посвященный северным юнгам, комитет по делам Арктики начал реализовывать совместно с "Российской газетой" в прошлом году.

Тем временем новый партнерский проект в высоких широтах уже не за горами:

- Один из снимков, который вы видите на этой выставке, сделан Николаем Пинегиным во время экспедиции Георгия Седова, - сказал на открытии директор Северного морского музея Евгений Тенетов. - 106 уникальных стеклянных диапозитивов с его снимков хранятся сегодня в нашем музее. Николай Пинегин первым в мире снял фильм об Арктике и пошагово отснял всю экспедицию Седова. Интерес к этой теме "Российской газеты" подтолкнул нас к тому, чтобы выпустить отдельное издание серии снимков Пинегина, что также может стать совместным проектом с "РГ".

По словам директора музея, диапозитивы были изготовлены в петербургском фотоателье Шпаковской (Смирницкой) в 1915 году специально для того, чтобы демонстрироваться в синематографах. Тема Арктики тогда была не менее популярна и серию снимков изготовили специально для проведения тематических лекций.

А просветительский проект продолжается: очередной этап комплексной экспедиции на Новую Землю планируется уже в этом году.