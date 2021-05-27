ТОР "Столица Арктики" за год принесла 55 миллиардов рублей инвестиций

Территории опережающего развития "Столица Арктики", которая стала главной инвестиционной площадкой Мурманской области, исполнился год. За этот короткий срок ТОР получила восемь резидентов, которые намерены реализовать инвестпроекты на общую сумму более 166 миллиардов рублей, включая инвестиции по соглашениям об осуществлении деятельности на ТОР. 55 миллиардов уже вложено. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, эти вложения уже принесли областному бюджету около двух миллиардов рублей налоговых поступлений и дали 367 рабочих мест.

Якорным инвестором "Столицы Арктики" является компания "Новатэк-Мурманск". На западном берегу Кольского залива предприятие возводит "завод заводов" - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений для выпуска модулей заводов сжижения природного газа. В общей сложности проект потребует около 150 миллиардов рублей инвестиций и даст региону около 16 тысяч рабочих мест. Сейчас, на этапе строительства, предприятие работает вполовину своей проектной мощности.

Сегодня правительство Мурманской области инициирует расширение границ ТОР для включения в нее новых инвестиционных проектов. В ближайшее время этот статус предполагается предоставить проектам редевелопмента портовой территории в Мурманске "Новый Мурманск", который создаст уникальную архитектуру береговой части областного центра, преобразит город и сделает его более комфортным. Площадкой для "Нового Мурманска" выбрана территория площадью около 38 тысяч квадратных метров на промышленной территории бывшего Мурманского судоремонтного завода морского флота, признанного в 2012 году банкротом и ликвидированного в 2018 году.

Также в число будущих резидентов ТОР входит ООО "Морской торговый порт "Лавна", намеренное построить на западном берегу Кольского залива угольный терминал, который станет ключевым объектом Мурманского транспортного узла. Через терминал предполагается переваливать 18,6 тонны угля.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

Статус резидента "Столицы Арктики" предполагается присвоить компании "Аркминерал-ресурс", реализующей проект освоения Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд. Последний проект имеет огромное значение, поскольку при его успешной реализации появится возможность обеспечивать российские высокотехнологичные предприятия редкоземельными металлами (РЗМ) отечественного производства, сырье для которых будет добываться на этом месторождении. Сегодня львиную долю этих стратегических промышленных материалов приходится импортировать. Прогнозные ресурсы центрального участка месторождения оцениваются в 70,7 миллиона тонн перовскит-титаномагнетитовых руд. Общий объем инвестиций в проект составит 17,9 миллиарда рублей. В пресс-службе вице-премьера РФ Юрия Трутнева отмечали, что разработка Африкандского месторождения РЗМ выйдет на проектную мощность в 2024 году.

Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

- Первая и уникальная арктическая ТОР "Столица Арктики" состоялась как преференциальный режим и успешно соседствует с преференциальным режимом Арктической зоны России - крупнейшей в мире свободной экономической зоны, - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Достигнутые резидентами ТОР показатели - это очень серьезный задел на будущее. Мы, со своей стороны, будем продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку каждому резиденту, каждому проекту независимо от его величины. Каждое рабочее место, каждый рубль прибыли - это развитие Арктики.