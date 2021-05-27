В Петербурге откроется международный фестиваль "Соляной. Город мастеров"

29 мая дворы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица в Соляном переулке станут большой общедоступной площадкой, на которой пройдет Международный фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров". Фестиваль стал традицией и состоится уже в двадцать четвертый раз.

Фестиваль посвящен Дню города и объединит многочисленные мастер-классы, в которых может участвовать каждый желающий, выставки, международный конкурс изобразительного искусства, модные показы и открытый лекторий.

Что касается мастер-классов, то проводить их будут педагоги Академии Штиглица. Список большой. Это керамика, живопись, рисунок, мозаика, гончарное мастерство, каллиграфия, печатная графика, художественная ковка. Можно будет постигнуть тайны изготовления изделий в технике горячей художественной эмали или попробовать себя в росписи по ткани. А можно поучиться искусству анимации ( и такой мастер-класс будет представлен). Все мастер-классы проводятся бесплатно.

Обещает быть интересным дефиле, на котором будет представлены новейшие тенденции моды и оригинальные трактовки исторических костюмов.

Впервые за всю историю фестиваля пройдет "Разговор с мастером", на котором выпускники Академии Штиглица - уже состоявшиеся профессионалы поделятся историями своего успеха.

Что касается международного конкурса изобразительного искусства, то в нем примут участие более 150 российских и более 100 зарубежных авторов, работающих в различных техниках.