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27.05.2021 17:59
Рубрика: Культура

В Петербурге откроется международный фестиваль "Соляной. Город мастеров"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
29 мая дворы Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица в Соляном переулке станут большой общедоступной площадкой, на которой пройдет Международный фестиваль искусств и дизайна "Соляной. Город мастеров". Фестиваль стал традицией и состоится уже в двадцать четвертый раз.
Фото: Пресс-служба фестиваля "Соляной. Город мастеров" Фото: Пресс-служба фестиваля "Соляной. Город мастеров"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Соляной. Город мастеров"

Фестиваль посвящен Дню города и объединит многочисленные мастер-классы, в которых может участвовать каждый желающий, выставки, международный конкурс изобразительного искусства, модные показы и открытый лекторий.

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина
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Что касается мастер-классов, то проводить их будут педагоги Академии Штиглица. Список большой. Это керамика, живопись, рисунок, мозаика, гончарное мастерство, каллиграфия, печатная графика, художественная ковка. Можно будет постигнуть тайны изготовления изделий в технике горячей художественной эмали или попробовать себя в росписи по ткани. А можно поучиться искусству анимации ( и такой мастер-класс будет представлен). Все мастер-классы проводятся бесплатно.

Обещает быть интересным дефиле, на котором будет представлены новейшие тенденции моды и оригинальные трактовки исторических костюмов.

Впервые за всю историю фестиваля пройдет "Разговор с мастером", на котором выпускники Академии Штиглица - уже состоявшиеся профессионалы поделятся историями своего успеха.

Что касается международного конкурса изобразительного искусства, то в нем примут участие более 150 российских и более 100 зарубежных авторов, работающих в различных техниках.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Соляной. Город мастеров"
В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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