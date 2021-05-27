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Рубрика: Общество

Решения нужны как воздух

В Петербурге обсуждают мировые экологические проблемы
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
На пленарное заседание Невского экологического конгресса, который проходит в Санкт-Петербурге, вынесена тема устойчивого развития экологии планеты, ее обсуждение пройдет под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и вице-премьера Виктории Абрамченко. А накануне, в первый день глобального экономического диалога, дискуссии развернулись вокруг управления лесными и водными ресурсами, экологии Арктики, реализации нацпроектов в области экологии и охраны окружающей среды.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, задача сегодняшнего момента - "сделать так, чтобы наши дети потом за нами не убирали". Поэтому Россия активно занимается инвентаризацией горячих точек на экологической карте страны, причем финансирование их ликвидации будет рассчитываться исходя из накопленного экологического ущерба.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России

Новая федеральная схема обращения с ТКО дает представление не только о потоках движения мусора, но и о том, какие объекты по его переработке существуют. К вводу готовится система по обращению с отходами 1-го и 2-го классов, и к 2024 году для ее реализации будет создано семь экотехнопарков, четыре из которых - на месте бывших предприятий по уничтожению химического оружия. Четыре проекта реализуются с госучастием, три - за счет средств корпорации "Росатом".

Пристального внимания требует Арктика. Она является регионом особых интересов для многих стран мира, идет ее интенсивное экономическое освоение. Однако при нерациональном использовании "долгосрочный ущерб может превзойти все полученные выгоды", отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. Для Арктики тоже актуальна проблема уборки всех видов мусора. В ближайшее время в Магаданской области начнется реализация пилотного проекта по очистке арктических акваторий от затонувших судов. Этот опыт в дальнейшем будет распространен в других субъектах РФ.

Пристального внимания требует Арктика. Она является регионом особых интересов для многих стран

Однако все большее значение в Арктике приобретает проблема изменения климата, так как оттаивание вечной мерзлоты приводит к разрушению дорог, трубопроводов, построек, сокращению популяций арктической флоры и фауны, обостряет опасность вспышек инфекционных болезней. Контролировать эти процессы необходимо с помощью государственного мониторинга состояния окружающей среды, одновременно расширяя спектр научных исследований, в том числе с международным участием.

Лебедев напомнил об ответственности за рубку деревьев в городах

Вообще, как отмечают все участники форума, сохранение благоприятной экологической среды на планете - общая задача. Поэтому очень важно, что Невский экологический конгресс, который в этом году проходит уже в девятый раз, имеет статус международного. У России только в сфере трансграничного водного партнерства действует девять соглашений, в том числе с Азербайджаном, Китаем, Эстонией, Беларусью. В марте нынешнего года наша страна подписала соглашение с Казахстаном о сохранении бассейнов рек Иртыш и Урал на 2021-2024 годы. Выработка дальнейших решений, которые лягут в основу мировой актуальной экологической повестки, - и есть задача Невского экологического конгресса.

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