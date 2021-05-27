В Петербурге "вставший на дыбы" автобус попал на видео

Видеорегистратор зафиксировал момент ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге, когда рейсовый автобус наехал на фонарный столб и "встал на дыбы".

На кадрах видно, что автобус подъезжает к остановке и не снижая скорости врезается в столб. Во время ДТП столб не упал, автобус на нем в прямом смысле повис.

В салоне находились десять человек, трое получили травмы. Сейчас им оказывают помощь врачи "скорой".

Сотрудники экстренных служб пытаются снять автобус со столба, чтобы не подвергать опасности участников дорожного движения.