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27.05.2021 10:39
Рубрика: Происшествия

Житель Ленобласти облил друга растворителем и поджег

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых житель поселка Лаврики получил множественные ожоги.

Житель Ленобласти избил подростка из-за мусора на детской площадке

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП произошло в гараже. По предварительным данным, мужчина облил своего приятеля растворителем, а потом поднес к нему горящую спичку. Этому предшествовала ссора.

Пострадавшего увезли в больницу с ожогами 13 процентов тела. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Виновник происшествия задержан и сейчас дает объяснения полиции.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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