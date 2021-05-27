Житель Ленобласти облил друга растворителем и поджег

В Ленинградской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых житель поселка Лаврики получил множественные ожоги.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ЧП произошло в гараже. По предварительным данным, мужчина облил своего приятеля растворителем, а потом поднес к нему горящую спичку. Этому предшествовала ссора.

Пострадавшего увезли в больницу с ожогами 13 процентов тела. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Виновник происшествия задержан и сейчас дает объяснения полиции.