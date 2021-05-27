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27.05.2021 15:23
Рубрика: Власть

Депутаты лишили должности вице-спикера городской Думы Краснодара

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По решению городской Думы Краснодара двум депутатам - Александру Сафронову и Игорю Азарову - запретили занимать должности в муниципальном парламенте до окончания срока полномочий.

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Гордуме, Сафронов лишился сразу двух должностей - вице-спикера Гордумы и председателя комитета по образованию, вопросам семьи и детства. А не занимающий выборных постов Азаров остается рядовым членом комитета по транспорту. При этом оба сохраняют статус депутата и продолжат работу в своих округах.

Оказалось, причиной случившегося послужили незадекларированные нулевые счета еще времен их студенчества. Нарушения выявила Краевая антикоррупционная комиссия, результаты работы которой в четверг были объявлены на сессии Гордумы. За отстранение двоих коллег от выборных должностей проголосовали 35 депутатов из 44 присутствующих, трое воздержались, шестеро высказались против.

По данным проверки, Александр Сафронов в 2005 году брал заем, который закрыл в 2009 году, однако банк оставил счет открытым, поэтому его сочли действующим. А Игорь Азаров утверждает, что брал кредит на учебу, который также погасил. Но кредитный счет также остался незакрытым.

Как пояснила корреспонденту "РГ" председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, декларации депутатов каждый год проходят проверку.

- В прошлом созыве по ее итогам двое депутатов за подобные нарушения были вообще лишены полномочий, - рассказала Галушко. - Сейчас законодательство смягчилось, поэтому наши нынешние коллеги сохранили статус депутатов. Надеюсь, оба они продолжат активно работать в своих округах.

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