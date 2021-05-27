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27.05.2021 12:17
Рубрика: Власть

Главный пограничник РФ рассказал, как выдворили британский эсминец

Текст: Юрий Гаврилов
Крымский мост надежно охраняется, а звучащие из Киева угрозы в отношении этого объекта не более чем популизм. Такую оценку ситуации в Керченском проливе дал первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Владимир Кулишов. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Владимир Кулишов. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Владимир Кулишов. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

"Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии", - объяснил он в интервью РИА Новости.

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Сам крымский участок сухопутной границы России Кулишов назвал "приоритетным по всем направлениям деятельности Пограничной службы ФСБ России". По его словам, в настоящий момент по уровню обустроенности и оснащенности он является одним из наиболее укрепленных. "Именно здесь апробируются все новые и перспективные средства вооружения пограничной деятельности", - сообщил Кулишов.

Комментируя постоянно звучащие из Киева угрозы в отношении Крымского моста, он отметил, что основная часть таких заявлений на Украине не предполагает конкретных действий по их реализации.

Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку и оценивают риски возможных диверсий в этом районе. Они, как сказал Кулишов, "готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета РФ".

Кулишов рассказал, что 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек нашу государственную границу в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть наши территориальное море капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. "В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", - отметил Кулишов.

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