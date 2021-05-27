Студентка 5-го курса астраханского госуниверситета - будущий учитель русского языка и литературы Юлия Афонина открыла YouTube-канал "Филолог всея Руси", удивляя подписчиков историями, которые не прочитаешь в школьных учебниках. Канал стал настолько популярным, что сообщество SciTopus включило его в список обязательных к просмотру научпопвидео. Сейчас девушка снимает серию роликов о приключениях русских классиков в Крыму, выиграв грант 400 тысяч рублей на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

Свой канал Юлия открыла полтора года назад. С задором и юмором будущий педагог рассказывает о малоизвестных фактах из жизни классиков: Пушкин обожал подшучивать над друзьями, Толстой был вегетарианцем, а Чехов страдал клаустрофобией, что отразилось на его творчестве.

Для своих крымских серий Юлия составила литературную карту полуострова: от Евпатории до Феодосии ее украшают 40 портретов писателей.

- Таких насыщенных литературностью мест в России, как наш Крым, очень мало, разве что Москва, Санкт-Петербург и Кавказ, - говорит Юлия. - На небольшом полуострове побывали Чехов, Маяковский, Ахматова, Цветаева. У всех бывали разные приключения. Гоголь приезжал сюда лечиться, Грин - за любовью, а Набоков бежал от революции. Волошин прибыл в Коктебель и решил устроить там столицу русской культуры: в своем большом доме бесплатно размещал художников и писателей с одним лишь условием: чтобы творили. За лето мог принять до 600 человек! Историки утверждают, что каждый пятый московский и петербургский мастер слова сколько-нибудь да жил у Волошина дома.

Для подготовки видео Юлия ищет биографии, старинные газеты, письма писателей и дневники их современников. Поводом для новой истории могут стать интересное фото, необычный портрет или любопытный факт, рассказанный преподавателем на лекции.

- Однажды я узнала, что есть две редакции картины Петра Кончаловского "Пушкин в Михайловском", на одном из полотен поэт сидит на диване в одной рубахе, скрестив босые ноги, на другом - точно такой же образ, только ноги Пушкина укрыты одеялом. Я решила узнать, почему, и наткнулась на историю, связанную с давлением на художника. Скоро об этом выйдет новый ролик, - рассказала девушка.

Другое видео появилось после поездки в Ростов-на-Дону, где Юлия услышала, что Горький работал в городе грузчиком. Выпуск набрал 11 тысяч просмотров и победил во всероссийском конкурсе научно-популярного видео "Хрустальный пингвинопитек".

За время работы над блогом у девушки образовалась команда: оператор, монтажер и иллюстратор - все в основном творят на энтузиазме. Но иногда финансовая удача улыбается в виде гранта или победы в конкурсе, или подписчики спонсируют любимый канал: до 4 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году Юлия завоевала спецприз конкурса книжных блогов "Блог-пост".

- Хочется, чтобы классика находила новых зрителей и читателей. Школьные учителя пишут в комментариях, что показывают мои видео на своих уроках, это здорово.