Путин оценил проект "живого музея" в парке "Патриот"

В Сочи президент РФ Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны. Сергей Шойгу показал макет музейного комплекса Вооруженных Сил в парке "Патриот", который будет сделан в виде звезды.

"Так как вы тогда одобрили строительство главного храма Вооруженных Сил, сейчас представляем большой проект строительства главного музея Вооруженных Сил", - сказал Шойгу. В нем можно будет выставить 740 тысяч экспонатов, которые сейчас хранятся в разных музеях в запасниках.

Уникальность сооружения в том, что в каждом из крыльев будет исторический театр, пояснил министр. "Скажем, здесь - Бородинское сражение, - показал он. - Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги - все то, что у нас сегодня хранится". "У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тысячи, разных стволов", - заметил Шойгу.

Глава Минобороны попросил поддержать проект. "Это будет самый крупный музей - почти 150 тысяч квадратных метров", - сказал он.

"Какой макет красивый! Это звезда?" - уточнил Путин. "Звезда одна на одну наложена, и они на разных уровнях будут, естественно, здесь представлены", - последовал ответ. "А тут, конечно, и бронетехника, и авиация, и многое-многое другое, как мы сделали рядом с храмом - там у нас есть такая инсталляция битвы. А здесь по сезону, раз в полгода, допустим, будет меняться экспозиция. Скажем, здесь - Сталинградское сражение, здесь - оборона Брестской крепости, например", - продолжил показывать Шойгу.

"И люди будут приходить сюда и говорить, как в театре: сегодня постановка будет такая. Не постановка, а показ исторических событий того времени. Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многие-многие другие", - заключил министр. "Живой музей", - оценил президент.