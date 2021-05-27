На Кубани установят ограничения по высотности новых санаториев и отелей в прибрежной зоне. Учитывая, что Черное и Азовское моря - самые теплые в стране, а ежегодно на юг приезжают миллионы туристов, региональный законопроект приобретает вес, касаясь так или иначе всех без исключения курортников, застройщиков, инвесторов.

Законопроект депутаты приняли в первом чтении на сессии Заксобрания Краснодарского края. Согласно документу на Кубани введут принцип "каскадной" застройки прибрежных территорий для всех новых коммерческих зданий.

Речь идет о том, что на первой береговой линии (расстояние до 100 метров от моря) высота зданий не должна превышать 21 метра. На второй береговой линии (от 100 до 200 метров от воды) строить можно не более 25 метров в высоту. А на третьей береговой линии (от 200 до 300 метров) - не выше 30 метров. По мнению властей, подобная схема повысит комфорт и привлекательность черноморских курортов.

- Самое главное, что уже сделали власти края, - это ограничили строительство частного жилья и парк-отелей в прибрежной зоне. То есть на расстоянии до 500 метров от моря, - говорит занимавший пост главного архитектора Краснодарского края в 2002-2020 годах Юрий Рысин. - Теперь в совокупности с регулированием высоты гостиниц и санаториев это серьезно повлияет на вид застройки, на морской фасад. Когда земля отдается под застройку частного дома или многоэтажки, это делается на всю жизнь: она переходит в собственность и на нее никто больше не может ступить. Но наши курорты - достояние страны, они должны быть максимально доступны людям. Поэтому в прибрежной зоне приоритет надо отдавать возможности строить отели, а не частные дома.