В Калмыкии нашли способ остановить пыльные бури

Новый способ борьбы с наступающими песками нашли в Калмыкии. Их будут "склеивать" с помощью специально разработанной биомассы. Это стало особенно актуально после недавних песчаных бурь, накрывших Элисту и Астрахань.

Как говорят местные синоптики, весной осадков в республике оказалось меньше нормы на 30-70 процентов. При этом высокая температура воздуха высушила почву, а сильный степной ветер поднял песок и пыль. Именно такие условия способствуют возникновению пыльных бурь, которые распространяются далеко за пределы региона.

- На самом деле складывается страшная ситуация. Еще в прошлом году песок буквально засыпал Элисту и потом его несло и в Ростовскую область, и в Ставрополье. А в этом году обстановка только ухудшается, - рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники, зоологии и экологии КалмГУ Надежда Бакташева.

Между тем тонкий слой почвы в Калмыкии вытаптывает скот, выращиваемый местными фермерами. В результате барханы наступают, и ветер поднимает все более сильные пыльные бури.

Как следствие, появляются сообщения о том, что калмыцкий песок долетает до Швейцарии и Франции.

После недавнего визита в Калмыкию премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республике решили создать научно-производственный центр по борьбе с опустыниванием. Благодаря ему будут внедряться современные методы закрепления подвижных песков.

Одним из них как раз и станет технология "склеивания". Для этого используется биомасса на основе целлюлозы, которая не наносит вреда природе, но способна превратить безжизненные барханы в плодородные поля.

- Это органическое соединение. Его смешивают в специальных смесителях в определенной концентрации с песком, калийно-фосфорным комплексом удобрений и водой. Затем полученной массой покрывают песчаные почвы. Такой вязкий слой толщиной примерно 10 сантиметров останавливает движение песков и хорошо удерживает влагу даже при отсутствии осадков - за счет образования конденсата во время перепадов температур утром и вечером. На этот покров высаживаются растения, адаптированные к жарким условиям полупустынь. Получается, что песок как будто покрывается плотной липкой тканью. А когда высаженные растения прорастают, их корни еще лучше закрепляют эту основу, и сверху образуется плодородный слой почвы, - объясняет Надежда Бакташева.

Для «склеивания» песков используется биомасса на основе целлюлозы, которая не вредит природе

Калмыцкие ученые уже провели исследования нового метода на одном из опытных участков. Вяжущие способности биомассы и удерживание ею воды подтверждены.

Также доказано, что растения в таком "покрывале" быстро приживаются и пускают корни.