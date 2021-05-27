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Житель поселка Матвеев-Курган Владимир Дейненко, который уже несколько лет находится на заслуженном отдыхе, неожиданно для себя узнал, что не имеет права на индексацию пенсии, поскольку является работающим пенсионером. Конечно, для кого-то индексация - деньги небольшие, но для бывшего слесаря и газоэлектросварщика важны: пенсия Дейненко едва превышает 9600 рублей.

- Когда объявили об индексации пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, а пенсия пришла в прежнем размере, я пошел за разъяснением в отделение Пенсионного фонда. Там меня огорошили: "Дедушка, а вам доплата не положена. Ведь вы еще официально работаете и в прошлом году получили 54 тысячи рублей", - недоумевает Владимир Павлович.

Выяснилось, что пенсионер "по документам трудится" уже несколько лет. Сначала работал в одной компании, а после ее ликвидации перешел в другую. В среднем в месяц ему выходило около 4500 рублей. При этом, как уверяет пожилой человек, он знать не знает своих "работодателей" и никогда не был в этих компаниях.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Пенсионер попытался самостоятельно разыскать указанные организации, но сделать это ему не удалось: фирмы значились лишь на бумаге. По телефонам, указанным в учредительных документах, никто не отвечал. В налоговой службе и отделении ПФР Матвеево-Курганского района выслушали пожилого человека и сказали, что будут разбираться. А Владимир Павлович тем временем не находит себе места.

- Я честно трудился всю свою жизнь, а на старости лет меня выставляют мошенником и рвачом. Вдруг признают виновным и выпишут штраф? - волнуется пенсионер.

Как считают эксперты "РГ", если гражданин случайно узнал, что его личные данные неправомерно используются, то ему необходимо срочно обратиться в прокуратуру, сотрудники которой вправе провести процессуальную проверку. В противном случае пострадавший может случайно стать учредителем какой-нибудь организации и оказаться фигурантом уголовного дела. Расследование может потребовать значительных усилий и времени.

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