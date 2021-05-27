Жителя Сочи оштрафовали за публикацию свастики в соцсетях

В Сочи правоохранители привлекли к ответственности местного жителя за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина на своей странице в социальной сети поместил символику нацистской Германии, запрещенной к использованию законодательством об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По инициативе прокуратуры Центрального района города суд привлек нарушителя к административной ответственности и назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей. Также виновный добровольно удалил экстремистские фотоматериалы со своей страницы.