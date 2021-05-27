В Сочи трех человек задержали после конфликта со стрельбой

В Адлерском районе Сочи трое мужчин в ходе потасовки с пенсионером несколько раз выстрелили ему по ногам из травматического пистолета. 60-летний пострадавший получил рваные раны ног. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчин удалось задержать, они оказались местными жителями.

- В дежурную часть отдела полиции Адлерского района города Сочи поступило сообщение от местной жительницы о том, что на одной из улиц происходит конфликт со стрельбой. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в результате конфликта между 60-летним жителем Адлерского района Сочи и тремя незнакомыми ему мужчинами произошла потасовка, в ходе которой злоумышленники произвели несколько выстрелов из травматического оружия. После этого они скрылись на автомобилях, - говорится в сообщении полиции.

Местонахождение подозреваемых правоохранителям удалось установить. Троих мужчин в возрасте от 30 до 38 лет задержали в Адлерском районе Сочи и доставили в отдел полиции. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". По этой статье напавшим на пенсионера мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас они заключены под стражу на период расследования.