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27.05.2021 16:07

Волгоградский губернатор поднял вопрос цены на металл

Текст: Роман Мерзляков
Представители 30 компаний приняли участие в проходящем в Волжском 18-м международном металлургическом саммите "Русская сталь". Кроме российских промышленников очно или дистанционно также представляют свои предприятия профессионалы из Великобритании, Бельгии и Италии.
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

Тон обсуждению на первой сессии задал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Вопрос, который нас не может не волновать, - стоимость металлов в принципе. Это играет важнейшую роль в развитии нашей страны. И пользуясь случаем, я хочу спросить руководителей компаний. Когда аппетиты металлургов будут соизмеримы с возможностями регионов в реализации проектов социально-экономического развития? Когда остановится серьезный рост цен на продукцию? Все это влияет на конкретного потребителя - люди платят своим рублем, - отметил Бочаров.

Работа малого и среднего бизнеса, развитие строительной отрасли и доступность жилья для населения, возведение объектов социнфраструктуры, приведение в порядок дорог - все эти и многие другие касающиеся каждого жителя вопросы зависят от решения поднятой на саммите главой региона проблемы.

Эту позицию поддержал заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. Он высказал пожелание, чтобы волжская площадка, на которой собрались лидеры отрасли, способствовала выработке конкретных предложений.

По данным пресс-службы администрации региона, в Волгоградской области насчитывается более 30 металлургических предприятий, на них трудятся более 27 тысяч человек. Волгоградцы занимают третье место в России по производству труб, стальных пустотелых профилей и фитингов, четвертое - по выпуску проволоки и канатов. Металлургическая продукция является основой экспорта региона - в 2020 году на внешние рынки предприятиями отрасли поставлено товаров на 744,1 миллиона долларов с индексом в 120 процентов.

По итогам 2020 года Волгоградской области удалось сохранить допандемийный объем промышленного производства. Созданная в регионе индустриальная база и господдержка предприятий позволили региону увеличить объем производства в натуральном выражении: в обрабатывающих отраслях индекс составил 102,5 процента к 2019 году. В том числе волгоградские металлурги завершили год с приростом в 15 процентов в стоимостном выражении, отгрузив продукции на 144 миллиарда рублей.

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