Карелия - удивительный край с неповторимой природой и интересной историей. Она влечет к себе тех, кто не только хочет насладиться ее самобытной красотой, но и поправить здоровье. Для этого здесь есть все ресурсы, проверенные временем и подтвержденные наукой, открытые еще во времена правления Петра I. Именно в том самом месте, недалеко от Петрозаводска, находится первый российский курорт.

Три столетия назад туда неоднократно приезжал император, чтобы оздоровиться благодаря марциальной воде. Целебный источник был открыт в XVIII веке около Рав-болота, где крестьяне добывали руду для Кончезерского медеплавильного завода. И по сей день в этом самом месте стоит церковь, построенная по эскизам царя, а в музее хранятся подсвечники, сделанные его руками.

Санаторий расположен вдали от шумных трасс и густонаселенных мегаполисов, в экологически чистом месте, в окружении хрустальных озер и густых лесов. Врачи бережно хранят традиции со времен Петра Первого, используя и совершенствуя системы оздоровления.

Вода источников курорта уникальна, поскольку в ней содержится двухвалентное железо, особенно хорошо усваиваемое организмом. Она получила название марциальной по имени древнеримского бога войны Марса, который также является покровителем железа. Марциальная вода благотворно влияет на почки и желудочно-кишечный тракт, помогает повысить содержание гемоглобина в крови и защитные функции организма.

Другим уникальным фактором курорта являются высококачественные грязи Габозера. Месторождение грязей находится в северной части Габозера, в Кондопожском районе Карелии. По условиям водно-солевого питания оно является озерно-ключевым. Залежь сформировалась на базе пресноводных сапропелей путем обогащения их сульфидами поступающих в озеро железистых сульфатосодержащих вод.

Сульфидные сапропели Габозера обладают высокими тепловыми свойствами, характеризуются большой пластичностью, вязкостью и хорошими адсорбционными качествами. Габозерская грязь обладает противовоспалительным, спазмолитическим, обезболивающим, рассасывающим свойством, благотворно влияет на микроциркуляцию и кровообращение в тканях, а также полезна для кожи, костно-мышечной и нервной системы.

В Карелию едут люди с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата (с артрозом, артритом, остеохондрозом), с последствиями травм, с проблемами сердечно-сосудистой и периферической нервной системы, да и просто желающие зарядиться бодростью, очистить организм от шлаков и омолодиться.

Ведь научно доказано, что грязи способствуют стимуляции регенеративных процессов, оказывают благоприятное влияние на тонус мышц и суставов. А бальнеологические процедуры помогают улучшить кровообращение, а также питание тканей, стимулируют гормональный и витаминный обмен. Грязи используют в гинекологии, урологии и проктологии. Марциальная вода помогает насытить организм железом. А свежий воздух благотворно влияет на органы дыхания. Особенно это актуально после перенесенных болезней, в том числе вирусных инфекций.

Так что, выбирая маршруты для отдыха в отпуск, бесспорно, стоит обратить внимание на Карелию. Ведь там можно не только прекрасно отдохнуть, получить новые впечатления, но и оздоровиться. Не зря же туда трижды приезжал Петр Первый. Император Всероссийский знал в железе толк!