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27.05.2021 09:21
Рубрика: Культура

До первого дождя

Ростовчанка рисует на грязных машинах завораживающие картины
Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя - Юг России № 114(8465)
Необычные работы оживили прошедшую недавно на Дону выставку "Арт-Ростов". В качестве холста местная художница Татьяна Зуева использовала... грязный автофургон. Креативный экспонат произвел настоящий фурор среди ценителей прекрасного. Тем более что Татьяна рисовала по грязи прямо на глазах зрителей.
Из грязи проступили узнаваемые ростовские достопримечательности. Фото: Юрий Вологодский Из грязи проступили узнаваемые ростовские достопримечательности. Фото: Юрий Вологодский
Из грязи проступили узнаваемые ростовские достопримечательности. Фото: Юрий Вологодский

- Жанр Dirty Car Art, название которого можно перевести как искусство грязных машин, относительно молодой, но в нем уже успели себя попробовать многие профессиональные и не очень художники. Такие рисунки сейчас часто выкладывают в соцсети. К сожалению, живут они только до первого дождя. Но это не страшно. Останутся ведь фотографии и воспоминания. А кого-то работы заставят задуматься о том, как сделать родной город немного чище. И это уже немало, - говорит ростовская художница.

Фото: Из архива Юлии Гординой
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Чтобы разрисовать грязную машину, нужны особые навыки, время и силы.

- В такой работе есть свои хитрости. Нельзя допускать ошибок. Если мазок по грязи будет неточным, вся картина может оказаться испорченной. К тому же приходится рисовать не на запыленном стекле, а на достаточно плотной грязевой корке. На застывшей грязи пальцем нанести рисунок не получится. Нужно буквально проскребать линии, поэтому приходится использовать несколько видов строительных шпателей. Еще надо аккуратно увлажнить грязь кисточкой, чтобы проще было наносить контуры. В общем, работа непростая и к тому же реально очень грязная. Я вся перепачкалась за эти два дня, - смеется Татьяна.

Сюжеты ей подсказала ростовская погода. Перед выставкой в городе было пасмурно, дождливо и грязно.

- И я решила показать что-то приятное для глаз, - объясняет Татьяна. - Концепт был такой: сделать так, чтобы из грязи проступили прекрасные достопримечательности нашего города. Таким образом фура и грязь на ней стали собирательным образом очищающегося Ростова. И над сюжетами не пришлось долго думать: я просто изобразила городские виды, которые мне нравятся.

Кстати, сейчас Татьяна задумывается о том, чтобы пойти дальше и использовать для своих рисунков не только грязные машины, но и грязные дома. Только нужно разработать подходящую технику.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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