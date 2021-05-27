Под Екатеринбургом произошел пожар на базе отдыха

В здании гостиницы базы отдыха у озера Таватуй в 45 километрах от Екатеринбурга произошло возгорание. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне вечером. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, его уже ликвидировали, от огня никто не пострадал. На место выехал нижнетагильский транспортный прокурор, он же оценит соблюдение на базе законодательства о пожарной безопасности в ходе проверки.

В ведомстве отметили, что в апреле этого года на этой базе находили нарушения пожарной безопасности, за что юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.