Челябинск станет вторым после Волгограда городом в России, где появится метротрамвай. Губернатор Алексей Текслер презентовал проект достройки челябинской подземки и ее интеграции в существующую сеть рельсового электротранспорта, что должно обеспечить завершение самого грандиозного городского долгостроя.

Решение о сооружении челябинского метро было принято еще в 1976 году, когда южноуральская столица стала миллионником: по советской традиции все города с населением свыше миллиона человек должны были иметь свою подземку. Однако разработанный в 1991 году институтом "Ленметрогипротранс" проект первой линии так и не был реализован из-за дороговизны и изменившихся реалий. И теперь вся подземная сеть - лишь две станции: готовая на 45 процентов "Комсомольская площадь" и "Торговый центр" с 20-процентной готовностью основных конструкций. Кроме того, за три десятка лет прорыто 3,3 километра туннелей и 8 километров вспомогательных выработок.

Но сегодня речь идет о будущей полноценной жизни подземки, надежда на которую у города вновь появилась в 2021-м благодаря вниманию федеральной власти. В конце февраля вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин и глава региона оценили текущее состояние долгостроя и обсудили его перспективы, а 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о планах развития общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта метрополитена.

- Мы уже детально проработали этот проект с Челябинской областью, - доложил Хуснуллин главе государства 19 мая. - Стояла развилка: либо достроить, что очень дорого, либо ликвидировать, что тоже дорого - порядка 10 миллиардов. И мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев.

- Помимо того, что это мечта для многих и большой, серьезный инженерный проект, нельзя оставить без внимания, что значительная часть работы сделана, и бросить объект невозможно, - заявляет, в свою очередь, Алексей Текслер. - Город тратит большие деньги, сотни миллионов рублей, на ежегодную поддержку эксплуатации того, что уже построили.

По словам губернатора, завершение метрополитена стало для него серьезным вызовом, когда он только возглавил регион. Теперь есть концептуальные инженерные решения и обещана государственная поддержка в части финансирования, и Текслер уверен, что этим проектом можно будет гордиться, поскольку он даст новый импульс развитию областного центра, активизирует строительство, в том числе жилищное, обеспечит приток инвестиций.

Благодаря способности "нырять" под землю вагоны будут перемещаться со скоростью 35 километров в час, что вдвое выше нынешнего показателя

Что же предполагается сделать для интеграции метро в транспортную систему Челябинска? В дополнение к имеющимся станциям планируется построить еще две, пересадочные, в самом сердце мегаполиса - в районе площади Революции. А также проложить дополнительно 7,2 километра туннелей и 3,9 километра наземных путей. Таким образом, общая протяженность сети метротрамвая составит 14,4 километра.

Для обслуживания ее понадобятся 32 вагона, каждый из которых будет иметь по две или три секции, но точный состав подземного парка определит пассажиропоток. По словам главы региона, будет рассматриваться возможность сотрудничества с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Кстати, его двухсекционная модель 71-631 уже зарекомендовала себя, поскольку не первый год перевозит пассажиров в Волгограде. Трехсекционную модель 71-648 предприятие сейчас доводит до ума. Это будет вместительный вагон длиной от 27 до 35 метров (те, что эксплуатируются сейчас, - 16,4 метра).

Кстати, несмотря на внушительные размеры, метротрамвай не будет сильно выделяться в транспортном потоке, для него не потребуется специальной контактной сети. Тем не менее, въезжая в туннель, чтобы вписаться в его габариты, он вынужден будет опускать пантограф. Эту техническую особенность заводчане обещают предусмотреть. Благодаря универсальности, способности "нырять" под землю вагоны будут перемещаться со скоростью 35 километров в час, что вдвое выше нынешнего показателя для рельсового электротранспорта, который ездит не быстрее 17 километров в час.

Рациональная трассировка, по словам замминистра транспорта Челябинской области Александра Егорова, также призвана экономить время в пути. В пусковой участок проекта включены две линии. Основной из них станет подземная ветка, идущая с севера на юг, с начальной точкой на пересечении улицы Каслинской с Комсомольским проспектом, и завершающаяся в районе железнодорожного вокзала. Эта линия пройдет через недостроенную пока станцию "Торговый центр" с выходами на разных берегах Миасса (один - возле торгового центра, другой - у Сада камней) и новые пересадочные станции глубокого залегания под ТК "Никитинский" (одна на глубине 30 метров, вторая - примерно на 20-метровой отметке). На пересечении улиц Овчинникова и Елькина трамвай выйдет на поверхность и по обычным путям дойдет до Ленинского района. С этой ветки предусматривается также съезд на северо-запад по проспекту Победы. Вторая ветка протянется от станции "Комсомольская площадь" до центра с выходом на поверхность в районе парка "Алое поле", у Свердловского проспекта.

Стоимость завершения пускового участка сейчас оценивается в 46 миллиардов рублей, которые область рассчитывает получить в виде инфраструктурного кредита от федерального центра, и эта сумма значительно меньше той, в которую обошлась бы достройка первой линии метро по ранее задуманному плану (предыдущий вариант стоил от 78 до 110 миллиардов).

Челябинский метрополитен планируется запустить к концу 2024 года, что станет абсолютным рекордом скоростного строительства в России. Хотя более точную дату областные власти собираются все-таки назвать после технико-экономического обоснования проекта, оценки объема подземных выработок, состояния грунтов.

Между тем новый вид транспорта предполагается развивать и дальше. Пока в перспективе, но все-таки рассматривается ввод станции на улице Елькина, возле элеватора - территории, намеченной под реновацию. Более отдаленные планы, до 2030 года, предусматривают строительство трех новых станций, движение может быть продлено до Тополиной аллеи, к жилым кварталам, которые быстро растут. При этом разработчики руководствуются не столько новым генпланом южноуральской столицы, который сейчас дорабатывается, сколько программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации, подготовленной специалистами Южно-Уральского госуниверситета, считающими, что оптимальным транспортным коридором в направлении спальных массивов северо-запада является улица Братьев Кашириных.

- Метротрамвай свяжет все районы города. Мы планируем достичь совершенно другой мобильности пассажиров электротранспорта, рассчитываем, что это будет серьезная альтернатива личному автомобилю, - резюмирует Алексей Текслер. - Развитие всей сети общественного транспорта, в первую очередь метротрамвая, благоприятно скажется на экологической ситуации в городе, проект обеспечит создание до полутора тысяч рабочих мест, а самое главное - позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее.