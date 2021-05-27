Свыше 250 семей оленеводов, жителей Сеяхинской тундры на полуострове Ямал, оказались перед угрозой потери традиционной работы и главного источника средств существования. Причина - гибель от голода немалого числа животных минувшей зимой и весной: из-за погодных катаклизмов, поспособствовавших образованию мощной корки льда, ягель стал почти недоступным, в поисках пищи олени разбрелись на сотни километров и сгинули. Единственный выход из кризиса, считают в администрации Ямальского района, - за счет бюджета и предприятий ТЭК хотя бы частично восполнить крайне болезненные для частных хозяйств потери.

Местные власти осторожно оценивают их в две тысячи голов. Это ориентировочная цифра, не исключено, что она будет значительно больше. Тундровики еще надеются обнаружить хотя бы часть пропавших оленей, была даже организована своеобразная поисковая экспедиция на другой полуостров - Гыданский. О массовом падеже животных, как домашних, так и диких, свидетельствуют и специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. Насколько велик урон, можно будет определенно сказать в июне - после завершения вакцинации оленей.

Когда наступила бескормица, власти региона и недропользователи не остались безучастными к проблемам кочевников. Их обеспечивали продуктами, топливом для снегоходов, выплачивали пострадавшим семьям субсидии. Для отощавших животных подвозили комбикорм, но для северного оленя он не может служить основной пищей и в продолжительный голод не выручит. Олени - смысл и цель существования жителей тундры, их основной заработок. Предоставить им взамен другую работу, переселить в поселки невозможно. Поэтому самый разумный шаг в сложившейся ситуации - помочь в восстановлении поголовья.