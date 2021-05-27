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27.05.2021 12:19
Рубрика: Власть

Югорчанка победила в конкурсе интернет-коммуникаций

Текст: Елена Панова
Ольга Вяткина из Нижневартовска вошла в число 52 победителей всероссийского конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций". О значимости ее победы свидетельствует небывалая конкуренция: в состязании приняли участие свыше тринадцати тысяч IT-специалистов всей России. Торжественная церемония награждения прошла в Москве.
Фото: Ольга Вяткина/vk.com/ov.vyatkina Фото: Ольга Вяткина/vk.com/ov.vyatkina
Фото: Ольга Вяткина/vk.com/ov.vyatkina

Ольга Вяткина представила проект выстраивания устойчивых связей управляющей компании с жителями многоквартирных домов в соцсетях. Цель разработки - снизить репутационные риски, наладить качественную обратную связь и вовлечь жителей в продуктивное взаимодействие с обслуживающей организацией.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Как рассказала югорчанка, у каждого участника за плечами весомый профессиональный бэкграунд. Самым простым оказалось взаимодействие с экспертной группой. Наставники были сторонними наблюдателями, не вовлеченными в диалог со слушателями. Поэтому они давали независимую оценку лидерским и профессиональным качествам конкурсантов.

Очный этап отбора на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к полуфиналу были допущены 376 конкурсантов. Из них отобрали 137 финалистов, которые в течение двух дней боролись за победу. В числе претендентов были четыре участника из Югры: Ольга Вяткина из Нижневартовска, Андрей Лахтин из Нягани, Оксана Шестакова из Мегиона и Евгения Шубина из Сургута.

На церемонии награждения к участникам по видеосвязи обратился заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко:

- Мы стремимся развивать технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь, - подчеркнул он.

При этом председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил уверенность, что победители конкурса обязательно будут востребованы. Генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский подчеркнул: конкурс - это возможность сконцентрировать на одной площадке все направления цифровой отрасли, создать новые связи, объединить усилия для ответа на общие вызовы современности.

Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы развития управленческих и цифровых компетенций.

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Отметим, Югра - один из признанных лидеров в развитии IT-технологий не только в стране, но и на международном уровне. Так, остается всего три недели до старта Международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум-Югра", которая пройдет в Ханты-Мансийске в рамках XII Международного IT-форума. "Инфофорум-Югра" - одно из ключевых международных событий года в сфере кибербезопасности, межотраслевая площадка для диалога представителей стран ШОС, БРИКС, ОДКБ и ведущих экспертов по самым острым и актуальным вопросам в эпоху глобальной цифровой трансформации.

В прошлом году форум прошел в онлайн-формате, а годом ранее в его работе приняли участие более трех тысяч специалистов из 60 стран. Самые крупные делегации представили Россия, Китай, Казахстан, Белоруссия, Индия, Бразилия, ЮАР, Армения, Вьетнам, Малайзия.

В 2021 году конференция состоится при ограниченном офлайн-участии широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов.

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