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27.05.2021 08:30
Рубрика: Общество

Учатся в деле

Высшая школа становится посредником между бизнесом, властью и наукой
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 115(8466)
В последние годы ажиотажный спрос на специалистов в области экономики спал, но они по-прежнему востребованы. Только теперь, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, им нужно владеть информационными технологиями и новыми инструментами аналитики, чтобы измерять эффект от реализации различных программ власти и бизнеса и даже задавать направления развития. Как высшая школа отвечает на изменившийся запрос общества и экономики, "РГ" рассказал ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.
Яков Силин: Чтобы хорошо учить молодежь, нужно стимулировать труд педагогов и создавать условия для студентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Яков Силин: Чтобы хорошо учить молодежь, нужно стимулировать труд педагогов и создавать условия для студентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Яков Силин: Чтобы хорошо учить молодежь, нужно стимулировать труд педагогов и создавать условия для студентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Когда вузы перешли на дистанционный формат в 2020 году, многие пересмотрели традиционный подход к образовательному процессу. Чем этот опыт пригодился УрГЭУ, какие возможности открыл?

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему "оборонка" остро нуждается в экономистах и маркетологах

Яков Силин: Благодаря более чем 15-летнему опыту удаленного обучения в бакалавриате вуз смог безболезненно перейти на дистант в течение недели. Хотя затраты, конечно, возросли: для бесперебойной работы мы приобрели дополнительное оборудование, компьютеры, программное обеспечение, интернет-трафик. Кстати, некоторые преподаватели, особенно возрастные, осваивали дистанционные формы работы с помощью студентов старших курсов. Год показал, что к традиционной системе в чистом виде возврата быть не может - нужно разумно сочетать и то, и другое. Мы обеспечиваем такой баланс: на экономических специальностях 30-40 процентов учебного процесса проходит на дистанте и 60-70 - в формате очного классического обучения.

Все ли профессии можно освоить в смешанном формате? Для первого высшего экономического образования даже заочку отменили.

Яков Силин: Прочитать часть теории можно удаленно, но, когда дело доходит до практики, требуется личное участие. Непосредственное общение на дневной форме обучения дорогого стоит. Мне кажется, дистанционно нельзя освоить профессии, например, в области медицины, пищевых технологий. Так, на подготовку хорошего технолога, который изучает сырье в лаборатории и отвечает за безопасность продукции, уходит шесть лет, включая магистратуру. Хотя и здесь вводятся онлайн-инструменты, в частности, мы для этого закупаем еще одну лабораторию - 3D-формата. Но это лишь в дополнение к очному формату.

Дистанционные технологии и электронное образование должны помогать студентам и преподавателям. В том числе тем, кто может получить диплом только таким способом. Мы будем и дальше оснащать вуз современным оборудованием, вводить новые программы, внедряя методики дистанционного образования, поскольку молодежь расположена к интерактивному обучению.

Наверное, только ваш вуз может похвастать 57-ю центрами территориального доступа, где студенты могут учиться полностью дистанционно, не приезжая на сессию. Такой, например, создан в Крыму.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Яков Силин: Да, в Евпатории мы два года назад открыли площадку, позволяющую крымчанам получить качественное образование, не уезжая на материк и продолжая трудиться в своей компании (к слову, подобные программы у нас работают в Ташкенте, но в формате смешанного обучения). Прежде чем запустить центр на полуострове, мы выходили на контакт с местными властями, школами, общественностью. Ведь доверие к системе высшего образования там отчасти подорвано: в Крыму, как, впрочем, и у нас, хватает шарлатанов, "продающих" дипломы. Мы также объясняли, что не переманиваем молодых людей в свой регион, узнавали, какая подготовка им нужна для успешного трудоустройства, чем мы можем быть полезны.

Получилось переубедить местное руководство?

Яков Силин: Вначале к нам относились скептически, но потом поддержали. Замечу, что в местной власти работают молодые и весьма образованные люди. В итоге они привлекли специалистов наших кафедр даже к разработке стратегии развития Евпатории, которую впоследствии одобрило правительство Крыма. Я считаю, местным властям, заинтересованным в развитии своей территории, нужно вообще активнее задействовать высшую школу, ведь вузы - не только образовательные, но и научные центры. И руководство Евпатории делает это наиболее эффективно.

Вы активно сотрудничаете и с зарубежными странами. Каковы успехи в экспорте образовательных услуг?

Яков Силин: Я общался с дипломатами разных стран. Они называют УрГЭУ привлекательным вузом для молодежи из-за высокого качества образования и воспитательной работы по адекватной стоимости. Мы планомерно наращиваем продвижение образовательных услуг за рубеж. Если в 2015-2016 учебном году в УрГЭУ обучалось 240 иностранных студентов, то в 2021-м их уже 1700 из 60 стран. К 2025-му мы рассчитываем поднять планку до 2,5 тысячи человек. Вместе с тем все более востребован подготовительный факультет для иностранных граждан. Шесть лет назад там обучалось восемь студентов, а нынче - 300.

Евразийский экономический форум молодежи, который ежегодно организует УрГЭУ , тоже привлекает потенциальных абитуриентов?

Яков Силин: Однозначно. Если бы люди не интересовались форумом, разве удалось бы нам организовать его 11 раз подряд? Мероприятие давно вышло на международный уровень и становится популярнее и представительнее. Так, в этом году участники были из 64 стран и 74 регионов России - 5,5 тысячи молодых людей: студенты 106 вузов, школьники. Они презентовали проекты и научные доклады на суд ведущих экспертов в сферах экономики, бизнеса, IT и т. д. А еще форум посетили 19 послов иностранных государств в РФ.

Университет все глубже встраивается в хозяйственный комплекс региона, становится полезным экономическим агентам

С учетом растущей популярности молодежного форума губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил в 2022-м году провести его на площадке международной промышленной выставки "Иннопром". Можно сказать, у нас своего рода евразийский молодежный образовательный "Иннопром", где идет активное взаимодействие между бизнесом, властью, образованием и наукой. Вуз все глубже встраивается в хозяйственный комплекс региона, становится полезным разным экономическим агентам. На площадке форума мы можем представить свои достижения, обменяться опытом и в первую очередь научить студентов научному и социальному общению, в том числе на международном уровне.

Фото: iStock
Названы самые популярные профессии среди молодых россиян

Темпы роста числа обучающихся в УрГЭУ иностранцев внушительные, но наверняка есть предел?

Яков Силин: Увы, развитие вуза сдерживает материально-ресурсная база: нужно еще хотя бы одно современное общежитие на тысячу мест и новый учебно-лабораторный корпус. Более того, набор на бюджетные места у нас сокращают: пять лет назад их было более 600, в 2021-м - около 350. А желающих учиться много - по всем формам обучения, включая колледж, насчитывается 14,5 тысячи студентов. Тем не менее мы остаемся одним из самых малофинансируемых вузов страны. Но, чтобы хорошо учить молодежь, нужно стимулировать труд педагогов и создавать условия для студентов. Надеюсь, что при новом министре образования региональным вузам будут уделять больше внимания и финансировать развитие.

Как-то вы говорили, что бюджетное финансирование составляет лишь 15 процентов бюджета УрГЭУ. Тогда остальные 85 - это плата за обучение?

Яков Силин: Не только. Часть нашего бюджета формирует научно-исследовательская работа по запросам предприятий и структур власти. С 2015-го по 2020 год ее объем вырос в 4,7 раза, 56 процентов доходов от НИОКР обеспечили договоры с предприятиями. Например, ученые УрГЭУ провели работу по экономическому обоснованию строительства трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Ваши выпускники быстро находят место на рынке труда?

Фальков: Иностранным студентам помогут дополнительными занятиями

Яков Силин: По статистике 85 процентов трудоустраиваются в первые месяцы после окончания вуза. По целому ряду направлений подготовки у нас задолго до выпуска не остается студентов, которых бы не взяли на заметку работодатели. Во многом ценность наших кадров в том, что УрГЭУ готовит специалистов на стыке информационных технологий и финансов, юриспруденции и экономики предприятий и т.д. Недавно аккредитовали в колледже направление подготовки технических работников судов. Кроме экономических и IT-направлений, популярны бизнес-информатика, биотехнологии, гостиничное хозяйство, сервис. Задача вуза - отвечать на потребности рынка и запросы студентов, которые стали прагматичнее и более заинтересованы в знаниях. На всем Большом Урале мы один из самых сильных вузов в области региональной и муниципальной экономики, государственного и муниципального управления. Это признанная в России школа во главе с профессором Евгением Анимицей.

Что бы вы посоветовали школьникам, которые готовятся к поступлению в университет?

Яков Силин: В этом году специфика приема изменилась: поступление проходит в один этап, а не в два, как это было раньше. Ребятам нужно быстрее принять окончательное решение, чтобы занять бюджетные и даже платные места. Я советую выбирать профильные вузы и не тянуть с подачей оригиналов документов. Также хочу напомнить: требования, которые предъявляют университет, практика, жизнь, работодатель к будущему сотруднику, очень высоки. Ведь знания - это настоящее оружие, и его не стоит давать кому попало. В УрГЭУ мы очень строго следим за успеваемостью, дисциплиной. Доля отчисляемых у нас среди вузов Большого Урала одна из самых высоких: кто не хочет учиться, тот не сможет в будущем хорошо работать. Чудес не бывает. Высшее образование - не гарантия светлого будущего. Всем нужен опытный, универсальный, ищущий, активный и творческий специалист. У такого есть перспективы.

Справка РГ

Яков Петрович Силин - доктор экономических наук, профессор. В 1996-2005 годах - председатель городской Думы Екатеринбурга, один из инициаторов и разработчиков стратегии развития города. Занимал руководящие должности в администрации Пермского края, затем в аппарате полпредства президента РФ в УрФО. В 2012-2015 годах - вице-губернатор, заместитель председателя правительства Свердловской области. С 2015 года - ректор УрГЭУ, недавно Яков Силин избран председателем Общественной платы Екатеринбурга.

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