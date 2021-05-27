Жители уральской деревни Мурзинка предложили ввести двухступенчатую модель управления, где исполнительный орган (управляющий или староста) занимается текучкой типа уборки дорог, а стратегическим развитием и переговорами с инвесторами - координационный совет из 2-3 активистов. Они сами будут готовить тексты соглашений, муниципалитету останется только их согласовать.

Детали необычной деревенской задумки раскрыл Юрий Кудинов, член Общественной палаты Среднеуральского городского округа:

- Председатель совета получит статус советника главы муниципалитета на общественных началах. Срок его полномочий - пять лет, другие члены совета подлежат ежегодной ротации. На "выборах" они должны набрать большинство голосов, - объясняет он. - Кроме того, необходимо разработать муниципальный акт о разных источниках софинансирования проектов, в том числе за счет добровольных пожертвований населения.

Идея провести такой эксперимент у жителей Мурзинки родилась давно. Когда в 2003 году был принят 131-ФЗ об общих принципах местного самоуправления, в Свердловской области решили, что самой эффективной формой является городской округ: более сильный финансово и кадрово город потянет за собой близлежащие деревни и поселки. Создали 68 городских округов и 5 муниципальных районов.

Но в итоге деньги, которые поступают в муниципальный бюджет, тратятся в первую очередь на нужды города, потому что там проживает больше людей. Деревням остаются крохи, они либо хиреют, либо развиваются стихийно за счет дачников.

Мурзинка - как раз деревня дачников. Она находится всего в 37 километрах от Екатеринбурга, недалеко от хорошего шестиполосного шоссе, на берегу Исетского водоема, в сосновом лесу. Место для отдыха очень привлекательное, поэтому горожане охотно покупают здесь дома и строят коттеджи. Летом в деревне проживает до 4000 человек, зимой - от 500 до 1000, но за пределы своего двора стараются не выходить: улицы темные, от снега не чистятся. В бесснежное время ездить по ним тоже не очень удобно, асфальта нет. Бытовые отходы тоже никто не вывозит. Нет в Мурзинке ни медпункта, ни аптеки, ни опорного пункта полиции, ни пожарного депо. Случись что, придется ехать в Среднеуральск за 17 километров. А еще люди хотят хотя бы один тротуар на центральной улице и благоустроить пляж.

- Мы смотрели статистику: больше половины муниципалитетов в России - именно городские "матрешки". Такая структура муниципальных отношений порождает внутреннюю конкуренцию между центром и периферией по качеству жизни. Она уже не соответствует требованиям времени, не позволяет развиваться, - рассуждает житель Мурзинки Владимир Бормотов. - К примеру, три года назад мы через суд обязали администрацию городского округа поставить уличные фонари в деревне. Но разве будет она этим заниматься, если неосвещенные улицы остались еще в самом Среднеуральске?

Жители деревни - люди в большинстве своем хоть и немолодые, но с очень активной позицией и платежеспособные. Законы знают и стараются им следовать.

Кое-что им удалось сделать самим. Например, договорились с операторами сотовой связи, чтобы те поставили вышки. И с энергетиками, чтобы Мурзинку включили в инвестиционную программу и поменяли подстанции. Теперь напряжение в розетке по норме - 220 вольт, а не 150. Но включить деревню в какую-либо госпрограмму очень сложно, ведь прописано официально здесь всего 104 человека. Многие мурзинцы, может, и готовы были бы променять городскую прописку на сельскую - сильно смущает отсутствие того же врача.

Жители деревни договорились с операторами сотовой связи, чтобы те поставили вышки. И с энергетиками, чтобы поменяли подстанции

Новый глава городского округа Александр Ковальчик, который вступил в должность буквально месяц назад, отнесся к инициативе положительно. Эксперимент в Мурзинке обещают запустить в самое ближайшее время. Правда, оговариваются: строго в рамках федерального закона об общих принципах местного самоуправления.

- Мы готовы идти навстречу жителям, разрабатывать максимально эффективные формы взаимодействия, - заверили в администрации муниципалитета. - В Думу внесены положение "Об инициативном бюджетировании", в соответствии с которым население сможет осуществлять какие-то мероприятия за счет внебюджетных источников, и положение о назначении представителя Мурзинки советником главы городского округа. Обязанности старосты, который координирует взаимодействие власти и схода граждан, в деревне уже выполняет инженер управления ЖКХ. Законодательство предусматривает и другие формы участия жителей в решении вопросов местного значения: можно организовать территориальное общественное самоуправление и вести хозяйственную деятельность с использованием самообложения и привлечением муниципальных средств, вносить на рассмотрение проекты нормативно-правовых актов.