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27.05.2021 08:33

Металл на автодроне

По территории крупнейшего меткомбината поедут беспилотные грузовики
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 115(8466)
Крупнейший металлургический комбинат в Магнитогорске и его партнеры договорились об опытно-промышленной эксплуатации на территории предприятия беспилотных грузовиков.

Тестовый запуск автомобилей-дронов состоялся в испытательном центре в Москве в марте этого года. Флот из трех машин совершил тогда проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Все, что потребовалось от человека, - нажать кнопку старта. Каких-либо недочетов во время испытания выявлено не было, все участники тестового запуска были удовлетворены результатами и выразили уверенность в успешном дальнейшем сотрудничестве, сообщают на комбинате.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Инициаторы проекта также провели круглый стол, обсудив вопросы, связанные с организацией постоянного передвижения беспилотных грузовиков на металлургическом комбинате, подготовкой трассы, по которой будет осуществляться движение: дорожной разметки, знаков, специально оборудованных железнодорожных переездов.

Использование беспилотников позволит комбинату снизить риски и затраты на перевозки, сделает их более безопасными и, что значимо, экологически чистыми, поскольку автомобили работают на электрической тяге. Но решение о дальнейшем использовании беспилотных систем будет принято по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

Между тем руководитель компании-партнера Артур Мурадян уже заявил, что "подобные решения вскоре станут новым стандартом в логистике". Андрей Большаков, гендиректор другой участвующей в проекте компании, в свою очередь отметил: такие проекты "приближают будущее, в котором беспилотные перевозки будут превалирующим способом транспортировки грузов". По его словам, они способствуют технологическому прогрессу всей отрасли, показывая пример того, как передовые инновации могут приносить пользу бизнесу.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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