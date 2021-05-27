Крупнейший металлургический комбинат в Магнитогорске и его партнеры договорились об опытно-промышленной эксплуатации на территории предприятия беспилотных грузовиков.

Тестовый запуск автомобилей-дронов состоялся в испытательном центре в Москве в марте этого года. Флот из трех машин совершил тогда проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Все, что потребовалось от человека, - нажать кнопку старта. Каких-либо недочетов во время испытания выявлено не было, все участники тестового запуска были удовлетворены результатами и выразили уверенность в успешном дальнейшем сотрудничестве, сообщают на комбинате.

Инициаторы проекта также провели круглый стол, обсудив вопросы, связанные с организацией постоянного передвижения беспилотных грузовиков на металлургическом комбинате, подготовкой трассы, по которой будет осуществляться движение: дорожной разметки, знаков, специально оборудованных железнодорожных переездов.

Использование беспилотников позволит комбинату снизить риски и затраты на перевозки, сделает их более безопасными и, что значимо, экологически чистыми, поскольку автомобили работают на электрической тяге. Но решение о дальнейшем использовании беспилотных систем будет принято по результатам опытно-промышленной эксплуатации.

Между тем руководитель компании-партнера Артур Мурадян уже заявил, что "подобные решения вскоре станут новым стандартом в логистике". Андрей Большаков, гендиректор другой участвующей в проекте компании, в свою очередь отметил: такие проекты "приближают будущее, в котором беспилотные перевозки будут превалирующим способом транспортировки грузов". По его словам, они способствуют технологическому прогрессу всей отрасли, показывая пример того, как передовые инновации могут приносить пользу бизнесу.