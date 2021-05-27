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27.05.2021 15:59
Рубрика: Власть

Парламентарии Ямала внесли в Госдуму законодательную инициативу

Текст: Елена Панова
Депутаты Законодательного собрания округа внесли в Госдуму инициативу о том, чтобы передать регионам право на изменение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Парламентарии Ямала считают, что существующие границы устарели и требуют корректировки в соответствии с современными реалиями. Отметим, сегодня это можно сделать только при условии согласования с Министерством природных ресурсов и экологии России. Но процедура очень сложная и на практике может затянуться на годы.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО
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- Дело в том, что многие особо охраняемые природные территории образованы еще в 80-е годы прошлого века, когда научные подходы были другими, - отметили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО. - С годами меняется ландшафт и природоохранные требования. Так, например, по территории Надымского заказника с давних времен проходит железная дорога и линии электропередачи. Сегодня это недопустимо в ООПТ, тем не менее территория имеет такой статус. При этом действительно заповедные зоны с уникальной природой не могут получить статус особо охраняемой из-за сложной процедуры согласования.

В пояснительной записке к проекту поправок в Закон "Об особо охраняемых природных территориях" и статью 58 Федерального закона "Об охране окружающей среды", опубликованных на сайте Госдумы РФ, сказано: "Сложившаяся ситуация, связанная с несовершенством законодательства в области создания и функционирования ООПТ, приводит к отказам принятия органами власти субъектов Российской Федерации решений по созданию новых особо охраняемых природных территорий регионального значения". То есть ограниченные права региональной власти сейчас мешают не только упразднять особые территории, которые по факту таковыми уже не являются, но и увеличивать площадь заповедников и заказников.

- Принципиальная позиция Ямала заключается в том, что совокупная площадь природных парков должна увеличиваться под контролем экологов и научного сообщества, - подчеркнули в ямальском парламенте.

В случае, если поправки парламентариев округа поддержат в Госдуме, обязательным условием изменений границ, прокомментировали в пресс-службе Заксобрания ЯНАО, станет принцип компенсации площадей: если какая-то зона лишается статуса особой, должна появиться такая же или большая по площади территория ООПТ.

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В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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