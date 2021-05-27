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27.05.2021 22:00
Рубрика: Общество

Вплавь до пациента

По рекам Югры в далекие села отправилась плавучая поликлиника
Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Ханты-Мансийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Плавучая поликлиника "Николай Пирогов" посетит 43 труднодоступных села Югры, до которых летом можно добраться только по воде.
Врачи с "Николая Пирогова" обследуют почти 14 тысяч жителей Югры из далеких сел и национальных стойбищ. Фото: Департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югра Врачи с "Николая Пирогова" обследуют почти 14 тысяч жителей Югры из далеких сел и национальных стойбищ. Фото: Департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югра
Врачи с "Николая Пирогова" обследуют почти 14 тысяч жителей Югры из далеких сел и национальных стойбищ. Фото: Департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО-Югра

Бригада специалистов, в числе которых гинеколог, невролог, стоматолог, хирург, рентгенолог и другие - 10 врачей и 14 медсестер - отправилась в плавание по Оби, Иртышу и их притокам. Завершат работу в конце октября. На борту корабля - 19 кабинетов, аппараты лучевой диагностики, передвижное рентгенологическое оборудование. Не каждое медучреждение может похвастаться таким оснащением.

Фото: Геннадий Аносов
Системная навигация избавила омские поликлиники от очередей

Специалистам предстоит помочь и продиагностировать 14 тысяч югорчан, живущих в далеких селах и в национальных стойбищах. Возможности плавучей клиники позволяют и роды принять, и даже провести несложную операцию. К неходячим пациентам врачи придут на дом. Все услуги оказываются бесплатно. Многие люди ждут прибытия "Николая Пирогова" еще с зимы, заранее записываются на прием. В каждом населенном пункте плавучая поликлиника будет находиться от одного до шести дней, в зависимости от потребностей жителей. За всю навигацию медикам предстоит 30 тысяч посещений, ведь югорчане могут попасть на прием сразу к нескольким врачам узких специальностей.

Работа бригады медиков выстраивается по всем законам речного флота. Здесь все строго по расписанию: и подъем, и завтрак с обедом и ужином. Готовят для медиков два кока. Команда, обслуживающая само судно, состоит из 12 человек. Капитан, матросы и врачи давно сдружились. Многие вместе уже не одну навигацию. В воскресенье - единственный выходной - команда собирается вместе. Смотрят фильмы, играют в шахматы, купаются в реке. Перед тем как отправиться в путь, все прошли вакцинацию.

Отметим, что речные медики в этом году отправились в плавание уже в 28-й раз. Специализированный теплоход "Николай Пирогов", на котором базируется плавучая поликлиника, был cпущен на воду в 1993 году и с тех пор помогает югорчанам.

Между тем

В Томской области в отдаленные села тоже ходит теплоход с врачами. Недавно он отправился в 21-й рейс. Речные медики уже побывали в семи населенных пунктах Молчановского и Каргасокского районов, где обследовали 713 человек, в том числе 133 ребенка. До конца июня врачи обследуют жителей 34 населенных пунктов. Первая в истории СССР специально оборудованная на теплоходе плавучая поликлиника отправилась по Оби в северные районы Томской области еще в 1958 году. Она работала вплоть до 1991 года, но потом медицинские рейсы прекратились. В 1999 году при поддержке администрации Томской области проект "Плавучая поликлиника" возродили.

Подготовила Наталья Граф (Омск)

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