В ближайшие 3-5 лет предприятия будут активно внедрять новые цифровые решения. Этот тренд задает развитие технологий, меняющих и нашу повседневную жизнь, и все сферы экономики. Так, мы уже привыкли при помощи смартфона удаленно оплачивать счета, вызывать такси или заказывать доставку продуктов. Но столь же эффективно можно решать с помощью цифровых технологий и бизнес-задачи, в том числе управлять организацией.

Для запуска цифровых сервисов в компаниях прежде всего нужна рабочая IT-инфраструктура: парк вычислительной техники, устройства связи. Эксперты Softline подбирают необходимые комплекты для предприятий разных отраслей - нефтегазовых и промышленных, банковских, сферы электронной коммерции и ретейла, транспорта, госуправления. Требования к продуктам зависят и от масштаба фирмы. Например, вертолетной компании мы предлагаем мобильные решения на базе серверов, которые может обслужить пара диспетчеров. А вот крупному перевозчику устанавливаем корпоративную IT-систему: ее техподдержку обеспечивает целый штат специалистов. Такому клиенту критически важны бесперебойная работа аппаратов, быстрый доступ к данным и их надежная защита.

Зачастую бизнесу, уже использующему цифровые решения, требуется модернизация оборудования, чтобы увеличить мощности. В начале прошлого года мы заменили программное обеспечение в уральском филиале крупной фармацевтической компании: почтовый сервер для связи между сотрудниками и клиентами за 10 лет устарел. Учитывая поступающий объем информации, инженеры хотели было построить центр обработки данных (ЦОД), включающий целый комплекс серверного оборудования. Но выбрали в итоге менее затратное решение - гиперконвергентную систему HPE SimpliVity.

Бизнес оценил наши продукты благодаря их простоте в использовании и относительной дешевизне: мы успешно реализовали ряд таких проектов в ретейле, энергетике, сфере ЖКХ

Поясню: в классической модели ЦОД специалисты подключают каждый из серверов к корпоративной системе передачи данных, дублируя для безопасности информацию на другие стационарные площадки. Плюс необходимы источники питания, охлаждение, специалисты для обслуживания всей этой техники, охрана... Наше решение было компактнее: мы расположили всю "начинку" в небольшой коробке c механизмом сжатия информации. С ноутбука сотрудник получает безопасный доступ к единой консоли управления - по сути, к виртуальному ЦОД. Кроме того, за счет механизмов дидупликации и компрессии система позволяет хранить в несколько раз больше данных. Управляет ею системный администратор из единой консоли, создавая виртуальные машины и их резервные копии для восстановления информации при необходимости.

Всю работу мы провели очень оперативно: анализ сделали в течение месяца, поставку и настройку - за два. Кстати, при переводе персонала на удаленную работу наша система смогла выдержать повышенную нагрузку, дополнительное оборудование не понадобилось. Вообще во время пандемии многие заказчики оценили наши сервисы, ведь они позволили оперативно перенести в онлайн часть работы и выполнять ее без лишних затрат.

Организация виртуальных рабочих мест - лишь часть функций, которые были возложены на гиперконвергентную платформу. Система также осуществляет предиктивную аналитику: благодаря ей, к примеру, руководители завода прогнозируют износ оборудования и заранее приобретают запчасти, не тратя ресурсы на содержание склада, а управляющие магазином заказывают нужное количество продуктов, экономя на оплате электроэнергии, и т. д.

За гиперконвергентными решениями будущее, и, хотя многие предприниматели консервативны и осторожны (хотят вначале посмотреть, как это работает у коллег), мы видим, что первый уровень недоверия пройден - бизнес оценил наши продукты благодаря их простоте в использовании и относительной дешевизне: мы успешно реализовали ряд таких проектов в ретейле, энергетике, сфере ЖКХ.

К слову, просчитывать и регулировать бизнес-показатели, создавать математические модели процессов помогают и облачные сервисы. Так, ретейлеры с их помощью удаленно контролируют загрузку отделов в разных филиалах, формируют отчетность и раздают поручения сотрудникам на местах. Для этого не нужно устанавливать оборудование в офисе - услугу обеспечивает провайдер по подписке. В облаках пользователи тоже получают готовую виртуальную модель рабочего стола: почтовые сервисы, телефонию и емкость для хранения и расчета клиентской базы. Это очень удобно для небольших компаний, у которых нет ресурсов на покупку и обслуживание мощных серверов.

Отмечу, что Softline поддерживает курс российского государства на импортозамещение. Зарубежных IT-решений сегодня на рынке больше, но российские компании растут быстрее, активно занимают рынок. А вот в части аппаратного обеспечения отечественные производители отстают: в России не хватает собственной элементной базы - компонентов для электроники.

Так или иначе, процесс цифровизации идет. На большинстве предприятий уже появляются профильные отделы, где составляют планы внедрения новых решений. Тренд на ускорение работы, гибкое реагирование на быстро меняющиеся запросы рынка потребует от игроков вложений в развитие IT-инфраструктуры. Но в итоге эти инвестиции повысят качество товаров и услуг, а значит, и конкурентоспособность компаний.

Справка

Компания Softline предоставляет услуги и сервисы в области цифровой трансформации и кибербезопасности клиентам из более чем 50 стран и 95 городов мира. Она была основана в 1983 году, в Екатеринбурге работает с 2003-го. Сегодня в компании трудится около 5000 специалистов. Оборот Softline по итогам 2020 года превысил 1,8 миллиарда долларов США.