В Красноселькупе заменят полтора километра линий электропередач

В ООО ЭК "ТВЭС" села Красноселькуп полным ходом идет подготовка к очередному осенне-зимнему периоду. Перед работниками компании, согласно плана ремонтов, стоит задача провести капитальный ремонт сетей снабжения теплом, водой и электричеством. По итогу в селе будет отремонтировано 446 (две нитки) метров сетей теплоснабжения, 446 метров сетей водоснабжения и 1597 метров линий электропередач.

Все работы будут выполнятся собственными силами предприятия. Материалы для проведения ремонтных работ приобретены, большая часть (85 процентов) уже доставлена на склады Общества по зимней автодороге. С началом навигации остальная часть материалов будет завезена речным транспортом.

24 мая начались работы на ЛЭП 0,4 кВ ТП № 31 - Пожарная часть. На данный момент проведены подготовительные работы, началась установка железобетонных опор.

После окончания отопительного периода на сетях теплоснабжения будут проведены гидравлические испытания. Это необходимо для определения прочности и герметичность конструкции, работающей под давлением.

Промывка сетей холодного водоснабжения планируется в период с 10 по 25 августа 2021 года.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"