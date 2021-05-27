В Красноселькупе заменят полтора километра линий электропередач

Все работы будут выполнятся собственными силами предприятия. Материалы для проведения ремонтных работ приобретены, большая часть (85 процентов) уже доставлена на склады Общества по зимней автодороге. С началом навигации остальная часть материалов будет завезена речным транспортом.
24 мая начались работы на ЛЭП 0,4 кВ ТП № 31 - Пожарная часть. На данный момент проведены подготовительные работы, началась установка железобетонных опор.
После окончания отопительного периода на сетях теплоснабжения будут проведены гидравлические испытания. Это необходимо для определения прочности и герметичность конструкции, работающей под давлением.
Промывка сетей холодного водоснабжения планируется в период с 10 по 25 августа 2021 года.
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Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"