В Кургане на Дне предпринимателя умерла участница мероприятия

В Кургане во время празднования Дня предпринимателя 26 мая скоропостижно скончалась его участница и соорганизатор Ольга Максимова, сообщается на официальной страничке ВКонтакте Курганского регионального отделения "Опора России".

- Ольгу Максимову пригласили на сцену, где ей внезапно стало плохо, - пояснили в общественной организации. - Прибывшие бригады "скорой помощи" выполнили все реанимационные действия, но, к сожалению, они не принесли результата.

Бизнесвумен много времени уделяла благотворительности: помогала детям с онкологическими заболеваниями, малоимущим семьям, участвовала во многих социальных проектах, но не любила афишировать это.