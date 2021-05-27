Курганские ученые, врачи и инженеры изобрели имплант, который качественно улучшит жизнь людей, потерявших по разным причинам пальцы рук, даст им возможность чувствовать себя в обществе комфортно и обходиться без посторонней помощи. Сейчас идут доклинические исследования, разработка дизайна, а также испытания хирургической технологии (применение метода остеоинтеграции) на животных. Никто в мире такие конструкции и операции больше не делает.

Работа проводится на базе Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы". Напомним: УМНОЦ в рамках нацпроекта "Наука" в 2020 году создали три уральских региона - Свердловская, Челябинская и Курганская области. Ключевые участники - ведущие вузы: Уральский федеральный университет (УрФУ), Южно-Уральский (ЮУрГУ) и Курганский (КГУ) госуниверситеты. Инициатором создания центра стал УрФУ, выполняющий сегодня роль проектного офиса.

- На уровне региона мы предложили новый формат взаимодействия предприятий с образовательными и научными организациями и инициировали создание такого центра. Его цель - формирование стройной экосистемы развития науки, образования и инноваций в Уральском федеральном округе, - поясняет ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Стратегическая цель УМНОЦ - лидерство РФ в создании передовых производственных технологий и новых материалов в следующих областях: перспективные аэрокосмические комплексы, инновационные транспортные системы, ресурсосберегающая энергетика, экологичные технологии производства продукции и утилизации отходов.

Проект, о котором мы говорили вначале, "Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация" - в числе прорывных. Над ним работают Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова, предприятие "Сенсор", УрФУ и КГУ. Специалисты центра признаются: благодаря сотрудничеству между врачами, учеными и производством период внедрения технологии будет намного короче, чем если бы каждый выходил на рынок самостоятельно.

Стратегическая цель УМНОЦ - лидерство России в создании передовых производственных технологий и новых материалов

Всего в Кургане реализуются четыре проекта, три других связаны с металлообработкой и машиностроением. Так, политехнический институт КГУ занимается созданием инструментального производства мирового уровня. В работе два продукта. Первый - алмазный абразивный инструмент. Он уже прошел научно-исследовательские испытания и выпускается малыми партиями - поставляется на предприятия, преимущественно авиационного комплекса. Второй продукт - монолитный осевой режущий инструмент: сверла, фрезы, метчики, то есть изделия, востребованные во всем мире. Оказывается, и в этой традиционной сфере есть место инновациям, а результатом станет повышение производительности труда и конкурентоспособности предприятий.

Еще два проекта реализует Курганский завод дорожных машин. Коллектив разрабатывает единую систему контроля и управления комплексом технологического оборудования гидроразрыва пласта. Этот метод добычи нефти и газа считают одним из самых эффективных и сложных, и пока российские добывающие предприятия используют импортное программное обеспечение.

Еще одна разработка курганских машиностроителей - производство дорожно-строительной и коммунальной техники на электрическом ходу.

- Тема очень актуальная, - поясняет заместитель главного конструктора завода по новой технике Андрей Харлов. - В Москве, например, с этого года запрещено приобретать автобусы для общественного транспорта с дизельным двигателем. Сейчас там применяются электробусы. Это ведет к улучшению экологии, снижению шума на дорогах, увеличению автоматизации перевозок, повышению их безопасности.

Координатором НОЦ в Зауралье является Курганский госуниверситет. Руководство вуза считает участие в объединении одним из приоритетных направлений работы.

- Это важно в части расширения стратегического партнерства, - говорит ректор КГУ Надежда Дубив. - Благодаря НОЦ мы сотрудничаем со всеми предприятиями региона, с ведущими университетами: УрФУ, ЮУрГУ, ЧелГУ, причем в разных направлениях. Например, в этом году вместе с УрФУ стали соорганизаторами летней школы для молодых ученых. Наши коллеги из института естественных наук ведут совместные научные разработки. Ну и, конечно, в рамках НОЦ мы планируем реализацию совместных образовательных программ.

Свои плюсы от участия в таком объединении не только у вузов и отдельных предприятий: положительное влияние НОЦ на развитие научно-технологической деятельности простирается далеко за пределы трех регионов, считает председатель Наблюдательного совета УрФУ и глава Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. По его мнению, задача проектного офиса - продолжить развитие НОЦ как драйвера экономики Урала и продвижение его бренда, уже узнаваемого в бизнес-сообществе, научной среде и промышленности.

Кстати

Накануне в правительстве РФ состоялось заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня, где отмечено: по итогам оценки деятельности за прошлый год УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" продолжит получать государственную поддержку. Общий объем средств, направляемых на поддержку всех 10 российских НОЦ в 2021 году, составит 1,28 миллиарда рублей.

Прямая речь

Владимир Якушев, полпред президента РФ в УрФО, председатель Наблюдательного совета УМНОЦ:

- Идея, предложенная в нацпроекте "Наука", оказалась удачной. Создав платформу, где ученые и бизнес из разных субъектов могут работать сообща, мы получили мощный драйвер для развития региональной экономики. За прошлый год в УрФО на базе НОЦ была разработана и передана для внедрения в производство 631 единица конкурентоспособной продукции, создано 525 высокотехнологичных рабочих мест.