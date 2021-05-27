В Тюмени женщина получила маткапитал за вымышленного ребенка

Жительницу Тюмени подозревают в подделке документов и незаконном получении материнского капитала. Материалы дела в отношении 37-летней женщины переданы в суд, сообщает сегодня пресс-служба областной прокуратуры.

По данным правоохранительного ведомства, тюменка смогла купить поддельное свидетельство о том, что якобы в марте прошлого года у нее родился сын (с этим ей подсобил знакомый). С этим документом она пошла в мае того же года в МФЦ, чтобы оформить пособие и региональный маткапитал. Речь идет о приличной сумме - 360 тысяч рублей. Их фигурантка получила с мая 2020 года по февраль 2021 года.

"В материалах дела говорится, что у женщины есть трое детей", - уточнила "РГ" официальный представитель прокуратуры Елена Мельникова. По ее данным, случай такого мошенничества с пособиями не единичный: выделяемые на поддержку детей деньги привлекают предприимчивых правонарушителей.

Дело многодетной матери о мошенничестве при получении выплат передано в суд. Статья предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, обязательные работы, а также - ограничение свободы на срок до двух лет.