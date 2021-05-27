В закисавший жанр оперетты влили новую кровь

Оперетту постоянно отпевают. Кивают на зал, полный седых голов: мол, жанр вымрет вместе с его поколением. То, чем упивалось студенчество времен Гарина-Михайловского, не интересует поросль XXI века и тонет в пучине прошлого.

Устарели либретто? Но чем страдания графини Марицы хуже терзаний графа Ди Луна из "Трубадура"? Однако оперной классике все возрасты покорны, а опереточная вянет на глазах. И Кальман, и Оффенбах, и Легар звучат все реже, не говоря о Дунаевском, Стрельникове или Милютине. Нужна была шоковая терапия. Ею занялся театр, который считается первопроходцем, - Свердловская музкомедия, творец уникальных мюзиклов и рекордсмен по числу "Золотых масок".

Решили возродить утонувшую в штампах "Сильву". Шедевр Кальмана был кардинально переделан. Талантливо аранжированная музыка обрела современный нерв и неожиданный драматизм. Автор нового либретто Алексей Иващенко напомнил, что оперетта писалась в предгрозовой атмосфере начала Первого мировой войны - это освободило сюжет от плесени, сделало его актуальным и близким, появилось что играть актерам. Режиссер определил место действия - Трансильвания, заменил опереточные перья на колоритные национальные костюмы, сделал абстрактное "кабаре" обиталищем земных людей. Герои обзавелись судьбами, профессиями и обстоятельствами, арии и дуэты перестали быть "номерами" и стали продолжением диалогов - оперетта приблизилась к современным формам мюзикла. Спектакль живой, динамичный, ансамблевый, изобилует превосходными актерскими работами, стал бенефисом Ольги Балашовой и Маргариты Левицкой (Сильва), Андрея Опольского и Антона Сергеева (Эдвин). На "Золотой маске" работы режиссера Дмитрия Белова и дирижера Дмитрия Волосникова были отмечены премиями, но, думаю, революционная роль спектакля в возрождении жанра (его надо бы изучать в ГИТИСах) не была в должной мере понята и оценена. А раз так, то и принципиально важный почин театра вряд ли подхватят другие труппы - жаль: здесь реальный выход из тупика.

Хорошо, что театр не прекратил поиски и немедленно выдал новый эксперимент - после суперпопулярной "Сильвы" поставил малоизвестную оперетту Франца фон Зуппе "Боккаччо", по типу музыки близкую комической опере и от зрителя требующую эрудиции в истории литературы. Либретто взялся освежить Константин Рубинский, музыкальная часть оказалась в умелых руках дирижера Бориса Нодельмана, на постановку пригласили молодого режиссера Филиппа Разенкова.

Интересно, что как Дмитрий Белов, который постарше, так и Разенков, который помоложе, были озадачены предложениями ставить оперетту. Но приняли это как вызов и действительно влили в жанр энергию. Канва сюжета в либретто Рубинского сохранилась, но персонажи повышены в общественном статусе (цирюльник стал епископом, бочар - сенатором, бакалейщик - судьей), а Боккаччо теперь не просто герой оперетты, но и выдумка еще одного влиятельного автора - самого Зуппе, который распоряжается своими персонажами так же вольно, как Боккаччо распоряжался своими. Прием с выведением великих на сцену был уже обкатан драматургом в мюзикле того же театра "Моцарт vs Сальери", где персонажи легенд как бы поменялись ролями, что придало сюжету остроту парадокса. Словесно-музыкальная дуэль между ошеломленным Боккаччо и самодовольным Зуппе составила пружину и нового действа, изобилующего злободневными репликами, микропародиями на современный феминизм, "разнообразие" и "равновесие", динамичными хорами, комическими ансамблями и ариями, по размаху и сложности сопоставимыми с оперными. Декорации в исполнении Эрнста Гейдебрехта и световая палитра Ирины Вторниковой уподобили сцену живописному полотну Возрождения. Над спектаклем витает дух веселой пародийности, оперетта XIX века обрела историческую глубину, современную энергетику и стала актуальной.

Свежие силы вливаются и в сферу мюзикла, который тоже успел заштамповаться. Совсем юный Антон Музыкантский, выпускник лондонской Arts Educational Schools, провел на Уэст-Энде годы, в совершенстве познав тайны жанра. Это чувствуется в его первой большой работе в русском репертуарном театре - мюзикле Брэда Кэрролла "Одолжите тенора". Смешной водевильный сюжет с итальянским тенором Мерелли, приехавшим в заштатный театр спеть Отелло, и суфлером Максом, который его заменил, разыгран с безупречным чувством стиля. Это не имитация типа "и мы могём", а органическое усвоение иной школы, которой требует этот жанр. Иной темпоритм действа, иная энергетика актеров, иная пластика - театр оказался способным и на такое. По-новому раскрылись комедийные таланты актеров Антона Сергеева (Макс), Николая Капленко (Мерелли), Татьяны Мокроусовой (синьора Мерелли) и Екатерины Мощенко (Мэгги). К веселому восторгу публики - множество цитат из знаменитых опер. Прибудь "Тенор" в Москву - не сомневаюсь, что залы были бы полны хоть месяц: это как раз то умное, живое и жизнерадостное музыкальное зрелище, по которому люди стосковались.

Эти три спектакля, приоткрывшие горизонты жанра, были последними проектами ушедшего больше года назад директора Михаила Сафронова. Он обладал выдающимися качествами театрального менеджера-творца, такие наперечет. Сможет ли театр дальше развиваться так же вдохновенно и с той же неукротимой энергией - будет зависеть от точности новых административных назначений. Прошедший год был подведением блистательных итогов одной человеческой жизни, но не принес ясности на будущее, а "смена караула" затянулась, и тревога за дальнейшую судьбу театра звучит все отчетливее.

Тем не менее, мхом поросший жанр оперетты-мюзикла проснулся и становится актуальным. Репертуар, ссохшийся было до трех-четырех названий, подрастает. И вот уже Петербургская музкомедия добавляет к хрестоматийной "Веселой вдове" Легара его полузабытую, дивной красоты "Фраскиту". Но об этом - отдельный рассказ.

Оперетта в опале?