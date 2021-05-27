Рособрнадзор: Вакцинироваться от COVID-19 перед ЕГЭ не обязательно

Никакой установки на обязательную вакцинацию от COVID-19 перед ЕГЭ нет. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет, - подчеркнул Анзор Музаев. - Просьба к педагогам, родителям: если в каком-то субъекте такое будет происходить, звонить нам на горячую линию, мы вмешаемся.

Он также рассказал, что для проведения ЕГЭ будут привлекаться 300 тысяч организаторов. В основном, это учителя. Проводится мониторинг, у кого уже есть прививка, кто сделал ее добровольно, или те, у кого есть антитела и хорошие титры, чтобы на экзаменах работали максимально защищенные люди. Однако никакой обязательной вакцинации нет. В резерве останутся учителей старшего возраста, те, кто не прививался.