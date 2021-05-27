Россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от отпуска

Среднестатистический россиянин готов работать без отпуска за зарплату в 413,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

При этом запросы москвичей оказались ниже, чем в среднем по стране. Так, жители столицы готовы трудиться без отдыха за 405,1 тысячи рублей в месяц. В Петербурге показатель чуть выше - 418,3 тысячи рублей.

Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей из всех российских регионов.

Ранее россияне назвали главную мотивацию для работы. Опрос показал, что выбирая между прибавкой к зарплате или повышением в должности, большинство россиян (76% опрошенных) выберут деньги. При этом значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги.