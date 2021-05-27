Российские авиакомпании с начала года перевезли более 24 млн человек

Российские авиакомпании за январь-апрель 2021 года перевезли 24,2 млн пассажиров, что составляет 100,6% к показателям за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовала Росавиация.

Самый большой прирост к показателям прошлого года (160,7%) из первой десятки показала авиакомпания "Азимут", которая перевезла 585 тысяч пассажиров.

Самое заметное снижение показателей (40,3%) произошло у авиакомпании "Азур эйр" до 330,7 тысячи пассажиров.

Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания "Сибирь" - 4,9 млн человек, 128,5% к показателям за аналогичный период прошлого года.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 4,6 млн человек, что составляет 65,6% от уровня прошлого года.