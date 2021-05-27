Российских учителей в Киргизии станет больше

Новости

Полиция установила личность стрелка, убившего восемь человек в США 00:14
Список видов контроля с обязательным досудебным обжалованием расширят 00:01
Посольство проверяет данные о задержании во Франции выходцев из РФ 26.05.2021
На Украине насчитали почти 1,5 тыс неблагоприятных последствий вакцинации 26.05.2021
В Instagram теперь можно скрывать лайки 26.05.2021
Веснина рискует опоздать на "Ролан Гаррос" из-за отмены рейса Air France 26.05.2021
В Москве вручили медали сербским географам 26.05.2021
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений полетов над Беларусью 26.05.2021
Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики возглавил Игорь Носов 26.05.2021
Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon 26.05.2021
В парке "Царицыно" стартовал новый сезон экспозиции "Сад лекарственных растений" 26.05.2021
Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 26.05.2021
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 26.05.2021
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 26.05.2021
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 26.05.2021
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 26.05.2021
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 26.05.2021
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 26.05.2021
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 26.05.2021
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 26.05.2021
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 26.05.2021
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 26.05.2021
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 26.05.2021
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 26.05.2021
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 26.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 00:23
Рубрика: Общество

На север!

Российских учителей в Киргизии станет больше
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
В следующем учебном году российские учителя будут преподавать не только на юге, но и на севере Киргизии. Речь также идет о строительстве школ с преподаванием по российским стандартам. Отличная новость, если учесть, что к русскому языку в Киргизии особое отношение: у него статус официального языка республики. У "РГ" с киргизскими русистами, можно сказать, личные отношения: за 21 год Международного Пушкинского конкурса более 40 учителей из этой страны стали его лауреатами.

О расширении проекта "Российский учитель за рубежом" на северные регионы республики шла речь на совещании министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра образования и науки Киргизской Республики Болотбека Купешева. Оно прошло в рамках выполнения прямого поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о развитии и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.

Фото: Наталья Онищенко / РГ
Сотрудничество РФ и Киргизии по развитию русского языка будет расширено

На данный момент уже определены три приоритетных земельных участка для строительства совместных образовательных организаций в городах Ош, Каракол и селе Новопавловка Чуйской области. В школах будут работать лучшие российские учителя, учтут и национальный компонент, и историю республики. "Российско-киргизским отношениям в области образования задан новый темп, поставлены амбициозные задачи. Уже достигнута договоренность о строительстве в различных регионах Киргизской Республики совместных школ, работающих по российским образовательным стандартам", - отметил Сергей Кравцов.

Он сообщил, что Россия готова принять 150 детей из Киргизии в международном детском центре "Артек" после согласования всех необходимых требований по обеспечению безопасности в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

И еще одна точка сотрудничества: Киргизия собирается перенимать российский опыт преподавания основ религиозных культур и светской этики.

Россия готова принять 150 детей из Киргизии в международном детском центре "Артек"

"Мы ведем комплексную работу, направленную на развитие образования, поддержку изучения русского языка и повышение качества преподавания в зарубежных школах ряда стран. Это прежде всего совместные проекты с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Предлагаем объединить наш опыт, обмениваться лучшими практиками и проводить совместные встречи на регулярной основе. Уверен, что такой формат общения приведет к значительным результатам", - резюмировал Кравцов.

Общество Образование В мире экс-СССР Киргизия Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

Путин назвал обязательную вакцинацию нецелесообразной
Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею
Путин подписал закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня