Российских учителей в Киргизии станет больше

В следующем учебном году российские учителя будут преподавать не только на юге, но и на севере Киргизии. Речь также идет о строительстве школ с преподаванием по российским стандартам. Отличная новость, если учесть, что к русскому языку в Киргизии особое отношение: у него статус официального языка республики. У "РГ" с киргизскими русистами, можно сказать, личные отношения: за 21 год Международного Пушкинского конкурса более 40 учителей из этой страны стали его лауреатами.

О расширении проекта "Российский учитель за рубежом" на северные регионы республики шла речь на совещании министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра образования и науки Киргизской Республики Болотбека Купешева. Оно прошло в рамках выполнения прямого поручения президента Российской Федерации Владимира Путина о развитии и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.

На данный момент уже определены три приоритетных земельных участка для строительства совместных образовательных организаций в городах Ош, Каракол и селе Новопавловка Чуйской области. В школах будут работать лучшие российские учителя, учтут и национальный компонент, и историю республики. "Российско-киргизским отношениям в области образования задан новый темп, поставлены амбициозные задачи. Уже достигнута договоренность о строительстве в различных регионах Киргизской Республики совместных школ, работающих по российским образовательным стандартам", - отметил Сергей Кравцов.

Он сообщил, что Россия готова принять 150 детей из Киргизии в международном детском центре "Артек" после согласования всех необходимых требований по обеспечению безопасности в условиях текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

И еще одна точка сотрудничества: Киргизия собирается перенимать российский опыт преподавания основ религиозных культур и светской этики.

Россия готова принять 150 детей из Киргизии в международном детском центре "Артек"

"Мы ведем комплексную работу, направленную на развитие образования, поддержку изучения русского языка и повышение качества преподавания в зарубежных школах ряда стран. Это прежде всего совместные проекты с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Предлагаем объединить наш опыт, обмениваться лучшими практиками и проводить совместные встречи на регулярной основе. Уверен, что такой формат общения приведет к значительным результатам", - резюмировал Кравцов.