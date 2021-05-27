Русист из Сирии: Все, что тебя не сломало - закалило

"Для учеников с ограниченными возможностями онлайн обучение является самым приемлемым, а порой единственно выполнимым", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Сирии Ольга Голота.

Пандемия стала испытанием для всех, и обучение русскому языку тут не исключение. Но, как говорит арабская пословица, все, что тебя не сломало - закалило, убеждена педагог.

Ольга работает в сирийской школе города Хомс учителем русского как иностранного. Дистанционный формат обучения научил ее многим новым навыкам: к примеру, генерировать русские прописи.

Плюсом онлайн-обучения учитель считает возможность учиться в любой точке мира. Более того, во время пандемии многие курсы стали бесплатными или дешевле, чем обычное обучение. Еще одним существенным преимуществом дистанта, по мнению педагога, является доступность учебных материалов. Да и в случае болезни ребенок может не пропускать урока, а присутствовать из дома.

Впрочем, все это подходит скорее для средней и старшей школы. Маленьким детям, которые еще не способны к самоорганизации, дистанционное образование дается с большим трудом и концентрироваться им очень трудно.

Чтобы постоянно повышать мотивацию школьников, педагоги Сирии организовывают национальные конкурсы и участвуют в международных. Только благодаря онлайн ее ученики смогли принять участие в "Живой классике", Пушкинских чтениях, в конкурсе "Расскажи о национальных промыслах" и многих других. Институт Пушкина порадовал ребят онлайн-занятиями по русскому языку и культуре. Послы русского языка рассказали им о хохломе, гжели и дымковской игрушке.

А еще карантин обогатил русский язык новыми пословицами: "На маску надейся, а сам не плошай", "Виртуальный друг - лучше новых двух". Возможно, считает учитель, некоторые слова и забудутся с уходом пандемии, но большинство из них окажутся в словарях.