Рейтинговые порталы имеют право размещать персональные данные медицинских работников, однако обязаны проверять отзывы с негативной информацией на предмет достоверности. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, проверив положения ФЗ "О персональных данных" на соответствие Основному Закону.

С жалобой на фактическое препятствие работе СМИ в КС обратилось ООО "МедРейтинг" - учредитель и редакция сетевого СМИ. На своем портале prodoctorov.ru редакция разместила профиль одного из врачей, взяв данные с официального сайта медорганизации, где специалист работает. Однако доктор посчитала, что эти сведения нарушают ее право на уважение к частной жизни, а негативные отзывы порочат честь и достоинство. Баланс между защитой частной жизни и свободой слова пришлось искать судьям КС.

Прежде всего суд напомнил свою позицию: "В понятие "частная жизнь" включается та область жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства". При этом принципиальное значение для решения вопроса о правомерности опубликования сведений о частной жизни лица без его на то согласия имеет наличие общественного интереса к таким сведениям. Появление в Сети в том числе и негативной информации - издержки распространения интернета. Однако редакция обязана контролировать ее размещение.

"В понятие "частная жизнь" включается та область жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства"

- Статья 49 Закона о СМИ возлагает на журналиста обязанность проверять достоверность сообщаемой им информации и при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций, - напомнил КС РФ.

Оспоренные "МедРейтингом" положения закона о персональных данных не противоречат Конституции при условии, что предусматривают "обязанность редакции не допускать наличия на своем сайте исходящих от третьих лиц оценок, не относящихся к профессиональной деятельности медицинского работника, а равно очевидно противоправных высказываний", указал КС. Он также обязал издания проверять негативную информацию по заявлению медработника, о котором идет речь, и при необходимости корректировать ее в зависимости от результата проверки. Если же СМИ допускает систематическое злоупотребление правом при размещении персональных данных и опубликование непроверенных отзывов о деятельности медика, на размещение этих данных ему может быть установлен судебный запрет.

- В каждом случае суду надлежит исследовать вопрос о достаточности предпринятых мер по удалению, изменению или опровержению таких отзывов, чтобы для пользователей остались доступными сведения об имени и фамилии, об уровне образования и квалификации медработника, носящие непротивоправный характер и сохраняющие свою актуальность, - указал КС РФ. Решения по делу с участием ООО "МедРейтинг" должны быть пересмотрены с учетом позиции КС РФ.