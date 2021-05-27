Новости

Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 21:06
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 20:53
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 20:28
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 20:26
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 20:40
Рубрика: Власть

Подлежит проверке

КС разрешил медикам жаловаться на негативные отзывы в СМИ
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Рейтинговые порталы имеют право размещать персональные данные медицинских работников, однако обязаны проверять отзывы с негативной информацией на предмет достоверности. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, проверив положения ФЗ "О персональных данных" на соответствие Основному Закону.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

С жалобой на фактическое препятствие работе СМИ в КС обратилось ООО "МедРейтинг" - учредитель и редакция сетевого СМИ. На своем портале prodoctorov.ru редакция разместила профиль одного из врачей, взяв данные с официального сайта медорганизации, где специалист работает. Однако доктор посчитала, что эти сведения нарушают ее право на уважение к частной жизни, а негативные отзывы порочат честь и достоинство. Баланс между защитой частной жизни и свободой слова пришлось искать судьям КС.

Юрист: как блокировать негативную информацию в соцсетях

Прежде всего суд напомнил свою позицию: "В понятие "частная жизнь" включается та область жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства". При этом принципиальное значение для решения вопроса о правомерности опубликования сведений о частной жизни лица без его на то согласия имеет наличие общественного интереса к таким сведениям. Появление в Сети в том числе и негативной информации - издержки распространения интернета. Однако редакция обязана контролировать ее размещение.

"В понятие "частная жизнь" включается та область жизнедеятельности, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства"

- Статья 49 Закона о СМИ возлагает на журналиста обязанность проверять достоверность сообщаемой им информации и при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций, - напомнил КС РФ.

Оспоренные "МедРейтингом" положения закона о персональных данных не противоречат Конституции при условии, что предусматривают "обязанность редакции не допускать наличия на своем сайте исходящих от третьих лиц оценок, не относящихся к профессиональной деятельности медицинского работника, а равно очевидно противоправных высказываний", указал КС. Он также обязал издания проверять негативную информацию по заявлению медработника, о котором идет речь, и при необходимости корректировать ее в зависимости от результата проверки. Если же СМИ допускает систематическое злоупотребление правом при размещении персональных данных и опубликование непроверенных отзывов о деятельности медика, на размещение этих данных ему может быть установлен судебный запрет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Имеет ли право фитнес-центр отказать в услугах за критику

- В каждом случае суду надлежит исследовать вопрос о достаточности предпринятых мер по удалению, изменению или опровержению таких отзывов, чтобы для пользователей остались доступными сведения об имени и фамилии, об уровне образования и квалификации медработника, носящие непротивоправный характер и сохраняющие свою актуальность, - указал КС РФ. Решения по делу с участием ООО "МедРейтинг" должны быть пересмотрены с учетом позиции КС РФ.

Власть Право Общество Здоровье Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности