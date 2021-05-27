Самолет бывшего румынского лидера Николае Чаушеску выставили на продажу. Как сообщили в аукционном доме "Артмарк", уникальный лот был предложен покупателям в связи с ликвидацией авиапарка бывшего государственного предприятия "Ромавиа". Речь идет о лайнере Rombac 1-11, который использовал Чаушеску для официальных полетов с 1986 по 1989 год.

В Румынии по лицензии Британской авиастроительной корпорации было построено всего девять таких самолетов. И эта модель считается "жемчужиной местной авиационной промышленности". Кстати, потенциальные покупатели могут побороться и за другой такой же лайнер, но которым пользовался уже президент Ион Илиеску, пришедший к власти после свержения и казни Чаушеску. Стартовая цена на каждый из президентских лайнеров, выставленных на аукцион, составляет 25 тысяч евро. Оба они в настоящее время находятся на территории аэропорта Бухареста.

"Учитывая исключительную редкость этих самолетов и их значение для технической истории Румынии, эти два лайнера были отнесены к категории сокровищ мобильного национального культурного наследия", - отметили в аукционном доме. Этот статус предполагает, что новые владельцы самолетов должны будут должным образом заботиться о них и не смогут вывезти их за пределы Румынии. "Это практически маленькие музеи. Они могут привлечь много туристов... людей со всего мира", - заявила представитель "Артмарк" Алина Панико.

Благодаря Rombac 1-11 Румыния стала первым социалистическим государством после СССР, в котором построили пассажирский самолет. Даже двигатели Rolls-Royce производились по лицензии на местных заводах. Первый полет 119-местный лайнер совершил в 1982 году, и Чаушеску лично присутствовал на аэродроме, наблюдая за ним. Изначально планировалось построить 80 таких самолетов, но произвести успели только девять. Эта модель так и осталась единственным типом пассажирских самолетов, которые производились в Румынии.