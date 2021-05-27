Samsung представила новые планшеты

Samsung анонсировала два новых планшета: модель Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Galaxy Tab S7 FE получил 12,4-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей. Модель обладает восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 750G, два ядра работают на частоте 2,2 ГГц, а еще 6 ядер с частотой 1,8 ГГц. Планшет работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой One UI. Основная камера 8-мегапиксельная, с автофокусом. Фронтальная - 5 Мп.

Покупателям доступны два варианта: с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти за 49 990 рублей, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти за 54 990 рублей. Встроенную память можно расширить до 1 Тб с помощью карты MicroSD. Новинка получила аккумулятор на 10 090 мАч, поддерживается быстрая зарядка. В комплекте с устройством идет стилус S-Pen.

Galaxy Tab A7 Lite получил 8,7-дюймовый дисплей с разрешением 1340х800 пикселей. Планшет работает на восьмиядерном процессоре: четыре ядра работают на частоте 2,3 ГГц, еще четыре - на частоте 1,8 ГГц. Основная камера 8-мегапиксельная, с автофокусом. Фронтальная - 2 Мп.

Для покупки доступны также два варианта с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти за 14 990 рублей, 4 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памяти за 16 990 рублей. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5 100 мАч.