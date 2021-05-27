Счетная палата рекомендует ускорить приватизацию

Счетная палата отметила низкие темпы приватизации. Самые привлекательные активы уже проданы либо вошли в состав государственных холдингов, а сделки по наиболее крупным компаниям зависят от решений правительства, их продажа не раз откладывалась до более благоприятной конъюнктуры.

В федеральной собственности остаются около 850 обществ и 500 унитарных предприятий, по мнению Счетной палаты, они управляются недостаточно эффективно, часть ФГУПов не отвечает специфике министерств и служб, за которыми они закреплены, либо работают в конкурентных сферах, где участие государства должно быть сведено к минимуму к 2024 году.

Исполнение прогнозного плана на 2017-2019 годы оказалось минимальным за 10 лет, приватизировано около четверти запланированных активов (в федеральный бюджет поступили 40,8 млрд рублей, или 82,3% бюджетных назначений), в план 58 раз вносились изменения, приватизация 21 пакета акций была приостановлена, отмечает Счетная палата. "В План включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин", - сказал аудитор Андрей Батуркин. Из девяти пакетов акций крупнейших компаний реализован был лишь пакет "ПО "Кристалл" (производитель бриллиантов) в пользу "АЛРОСА" - другой планировавшейся к приватизации компании. Несмотря на пандемию, по итогам 2020 года Росимущество перевыполнило план приватизации, от продажи акций в федеральный бюджет поступило 4,08 млрд рублей при плане в 3,6 млрд, отметил руководитель ведомства Вадим Яковенко. За 2021 год поступления уже превысили 2 млрд руб.

В текущий план вошли 86 ФГУПов, 186 АО, доли в 13 ООО, 1168 объектов имущества казны, а также семь крупных активов: "Махачкалинский морской торговый порт", форелеводческий завод "Адлер", "Алмазювелирэкспорт", "Совкомфлот", "Росспиртпром", банк ВТБ и "Кизлярский коньячный завод"; в 2020 году "Совкомфлот" в результате IPO привлек 42,9 млрд рублей, доля РФ в его капитале снизилась со 100 до 82,81%, а "Адлер" продан за 0,5 млрд рублей.

В Счетной палате считают, что раз самые привлекательные активы уже проданы, нужна предпродажная подготовка оставшихся. "Сейчас такая подготовка не проводится, и объекты продаются фактически в состоянии "как есть", - указывает Андрей Батуркин. Он также отметил, что стоимость одного и того же объекта у разных оценщиков может различаться в разы. Счетная палата зафиксировала рост с каждым годом продаж на "вторичных" торгах (на них в 2017-2019 годах пришлось 64% пакетов акций и 57% объектов, составлявших имущество казны), то есть посредством публичного предложения и без объявления цены. Это предполагает существенный дисконт от оценки по рыночной стоимости. По мнению СП, не показала особой эффективности и работа агентов по продаже федерального имущества: значительное количество объектов реализовано агентами на "вторичных" торгах, около 20% объектов казны, включенных в прогнозный план, агенты на торги не выставляли.

В 2020 году Росимущество впервые за несколько лет выполнило план приватизации

По словам Вадима Яковенко, с прошлого года продажа имущества казны делегирована территориальным органам ведомства, что стимулирует интерес к торгам, для агентов за нарушения контрактов введены серьезные штрафные санкции. Тот факт, что значительная часть имущества продается посредством публичного предложения или без объявления цены, говорит лишь о том, что спрос на конкретные объекты недостаточно высок, указывают в Росимуществе.

Большинство предложений Счетной палаты потребуют изменений законодательства. Так, чтобы продать землю сельхозназначения по более выгодной цене, ее надо перевести в более востребованную рынком категорию, что не входит в компетенцию Росимущества.