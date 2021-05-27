Швеция ужесточила закон о многоженстве

Парламент Швеции принял поправки к закону о запрете многоженства.

Как сообщает издание Aftenbladet, с момента вступления закона в силу, а именно с 1 июня этого года, в Швеции не будут считается законными полигамные браки, заключенные в том числе в других государствах. До этого момента многоженство было запрещено в Швеции, но данный запрет не касался семей мигрантов, заключивших свои браки за пределами королевства.

Однако в новом законе есть исключения, которые удалось протолкнуть женским организациям. В частности, права женщин из полигамных браков будут учитываться при разделе имущества в случае развода.

Таким образом, парламентарии постарались учесть положение женщин, которые могли оказаться на улице без доходов в условиях, когда их брак признавался шведским законодательством нелегальным.